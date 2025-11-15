拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本各地接連發生熊襲人事件。路透
日本各地接連發生熊襲人事件。路透

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

根據《女性自身》報導，本月9日，青森縣一間拉麵店凌晨5點就開始忙碌，一名員工去開煤氣時，迎面碰上一頭熊，雙方展開互博，員工臉部掛彩，熊則逃離現場。

據該店店長描述，他大約5點半抵達店面時，發現該員工渾身是血的在備料，震驚得知員工竟然擊退一頭熊，甚至員工一開始還以為只是條大狗，「結果竟然是熊」。

即使右眼瞼和鼻子都血流不止，臉也腫起來，員工還是堅持不用去醫院，「我沒事，我還得開店」。最後店長還是叫了救護車把他載走治療。

店長表示，該員工57歲，身高160公分但身強體壯，先前是在一家透析專門醫院擔任醫務人員，一年前才加入這間拉麵店。店長指出，這名員工個性非常認真，由於經歷過各種事情，像個閱歷豐富的老兵，因此綽號是「傳奇」。

店長認為，可能是身為具有專業認知的前醫療人員，加上穩重與處變不驚的性格，該員工才認為這種程度的傷口不需擔心，還能冷靜的備料。

逃走的熊還沒被找到，拉麵店準備在店鋪周圍裝設防熊圍欄，目前暫停營業中。

熊害 熊出沒 日本 拉麵 店員 店長 老闆
