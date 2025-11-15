快訊

埃及新地標 彭士佛讓大埃及博物館與金字塔共生

中央社／ 開羅14日專電
彭士佛將博物館設計成一座展開的扇形三角體，讓參觀者從大殿廳內的大階梯區步行到頂端後，可站在全景落地窗前眺望三座壯麗的金字塔，再左轉正式進入主展廳。中央社
彭士佛將博物館設計成一座展開的扇形三角體，讓參觀者從大殿廳內的大階梯區步行到頂端後，可站在全景落地窗前眺望三座壯麗的金字塔，再左轉正式進入主展廳。中央社

全球最大單一文明博物館「大埃及博物館」1日正式開幕至今，所帶來的參觀人潮和「埃及熱」迭起不斷。遊客不僅感動於歷史文物的偉大風采，更震撼於博物館建築的絕倫設計。

中央社記者14日線上再度訪問現居愛爾蘭首都都柏林（Dublin）的台裔建築師彭士佛，由他深入回顧當年為大埃及博物館（Grand Egyptian Museum，GEM）勾勒建築原型時的設計理念和靈感火花。

彭士佛在台灣出生，並於國小時期移居美國。他創辦的「漢那根彭建築師事務所」（Heneghan PengArchitects）是埃及政府在2002年舉辦的大埃及博物館設計競圖大賽首獎得主。

彭士佛講究建築與自然的和諧共生。在他的建築哲學中，亙古的金字塔才能為博物館賦予靈魂。他獲獎的關鍵在於他突破性的構想—將宏偉的金字塔群完全納入其設計結構中，使現代建築與古老文明合而為一。

彭士佛回憶道，當時逾千份將博物館緊鄰金字塔的競圖在首輪便遭淘汰。彭士佛則深知，在氣勢磅礡的金字塔面前，任何意圖與人類文明最璀璨瑰寶並肩而立的建築，都只會黯然失色。他採取儒家不偏不倚的中庸之道，謙卑地將博物館放在金字塔所在高原和它腳下尼羅河平原兩者之間。

此外，彭士佛將博物館設計成一座展開的扇形三角體，讓參觀者能於展廳內，站在全景落地窗前，同時眺望三座壯麗的金字塔，透過「三塔同框」，加強博物館與歷史景觀的連結。

彭士佛讓三角體博物館在金字塔群中活出意義和價值。

誠如彭士佛所言，博物館肩負典藏歷史的使命，而金字塔本身就是偉大的史詩。「因此，我的設計不能遺忘這件最核心的『文物』。」

彭士佛運用巧思，悄然翻轉「觀賞館內收藏文物」的定義。透過玻璃窗的意象，他將三座金字塔納入館藏，使那面全景落地窗產生奇妙的主客易位，成為一個巨型文物展示櫃。遊客在窗前眺望窗外三塔的當下，博物館不再是收藏文物的建築，反成了歷史本身。

彭士佛娓娓道來：「金字塔才是這座博物館最偉大的館藏品。」

金字塔所在「吉薩高原」與腳下尼羅河「河谷平原」之間存在的60公尺高度落差，更是彭士佛另一道致勝的秘密武器，讓他創造出今天這座如此不同凡響的博物館。

由於埃及古文物不乏動輒以噸計重的大型岩石文物，例如以紅花崗岩雕刻的鎮館之寶「拉美西斯二世」（Ramesses II）巨型雕像，高11公尺，重83公噸。為防止建築物下陷或傾斜，這些沉重的岩石製品通常應放置在建築物的底面樓層。

彭士佛利用這道高度差，搭造出一座顛覆傳統樓層認知的建築，宛如一座架在懸崖上的大階梯。屋頂高度朝金字塔方向漸減，不僅順應地形，也賦予視覺動感。

位於大階梯頂端旁的展廳，看似在高樓層，實則是嵌入地形，與自然地面相連的建築基底層。彭士佛生動地形容說，就好比是把碗倒扣放在地上一樣。

彭士佛最後強調，每一件文物都有一個故事，金字塔本身也是一個故事；而他自己則是透過3000張建築圖，畫出一篇與金字塔共生的大埃及博物館設計故事。

博物館 建築師 金字塔
