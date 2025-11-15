日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

研究表明，由於氣候變遷影響，山毛櫸堅果豐收間隔從過去的5至8年大幅縮短至2至4年，這種變化正導致縣內熊類數量快速增長。

該中心自2002年起持續監測縣內五個地區的堅果產量，發現自2013年以來，豐收頻率明顯增加，而自2021年起更出現每兩年一次的豐收週期。研究員和田悟表示：「健康的母熊在堅果豐收後的冬季會產下更多幼崽，較短的豐收週期直接促進熊數目增長。」

新潟大學名譽教授、森林生態學家三口秀夫分析指出，這種轉變部分歸因於氣候暖化，每兩年一次的堅果高產週期特別適合熊的繁殖特性，因為牠們正好在18個月內完成幼崽撫養。

豐收年後往往伴隨歉收年。在堅果短缺的年份，飢餓的熊群會冒險進入人類居住區覓食，直接導致襲擊事件激增。2023年度和2025年度都發生山毛櫸大幅減少的問題，這兩年遭熊襲擊的人數都出現上升。

根據該中心預測，2026年秋田縣將再次迎來山毛櫸堅果豐收，這意味著2027年可能出現嚴重歉收。

和田悟呼籲：「人們現在就需要開始採取長期措施，為2027年可能增加的熊隻出現做好準備。」

延伸閱讀：

日本熊災｜多地傳寵物遇害 秋田男起床見愛犬「內臟疑遭熊啃食」

日本本州最嚴重熊害「十和利山事件」半個月奪4命胃內留大量人肉

文章授權轉載自《香港01》