瑞士國防制度擬修法 鼓勵女性參加役前說明會

瑞士聯邦政府11月12日宣布，為提升女性在軍隊與民防的參與比例，並促進性別平等，將修法讓所有年輕女性參加軍事與民防役前說明會（Orientierungstag），與男性制度一致，讓女性更了解服役內容與職涯機會，並強化女性參與國防與民防的機會。

瑞士軍事與民防役前說明會是政府針對18歲公民舉辦的導引活動，男性須強制參加，女性目前可自願參加。內容涵蓋兵役制度、民防與災害應變訓練、替代役選項，以及徵兵流程、職能介紹、職涯發展與服役權責等。瑞士實施全國性說明會讓青年男性提前掌握服役規劃與選擇權，展現政府對資訊透明與公民責任的重視。

目前女性在軍隊比例僅1.7%，政府希望2030年提升至至少10%。擬定強制參加說明會的政策，是期望更多女性選擇自願服役，擴大女性在軍隊與民防的角色。現階段目的在於讓女性全面充分掌握資訊，而非將女性納入義務役。

而此政策需修訂聯邦憲法及相關法律，包括軍事法、軍事刑法、國防資訊系統法與人口與民防法。草案已進入立法前諮詢程序，意見徵詢至2026年2月28日。若獲全民與各州支持，預計2030年1月1日正式實施。

社民黨（SP）反對批評，為一日說明會修改憲法與多項法律過於勞師動眾，且目前各州已自行為女性辦理說明會，有地區性的做法。同時，軍中性騷擾問題未有明顯改善。日前調查顯示，高達90%受訪女兵曾遭遇不當對待。社民黨認為，在職場安全未改善前，強制女性參與軍事與民防事務，難以真正實現性別平權。