貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務，還首次成功回收可重複使用的推進器。這是資源再利用與降低成本的關鍵一步，使其在與馬斯克旗下、稱霸全球火箭發射市場的SpaceX較量時，有更為平等的競爭基礎。

高達321呎的新葛倫號火箭13日下午從佛州卡納維爾角太空軍基地發射升空，搭載一對準備前往火星的美國太空總署（NASA）探測器，執行首次收費任務。藍色起源與NASA寄望有朝一日這枚火箭能搭載人與物資登上月球。藍色起源的直播畫面顯示，在7具BE-4液態燃料發動機啟動後，火箭隨即從發射塔升空，在火焰的轟鳴和蒸騰的巨大煙雲中，從發射塔架穿過晴朗的午後天空。這次升空因為陰天和磁暴影響，已延後數日。

在火箭升空約十分鐘後，這枚17層樓高的新葛倫號一級推進器成功返回，降落在漂浮在大西洋上的一艘駁船甲板上，為藍源實現由SpaceX開創的可重複使用關鍵目標。相形下，今年1月首次嘗試此類回收，但沒能讓助推器落在大西洋上的浮動平台，以失敗告終。

藉由今天的發射，NASA的EscaPADE雙探測器，成為藍色起源為NASA或其他客戶送入軌道的第一個科學酬載。

這兩個款式一模一樣的火星探測器，將在靠近地球的太空停留一年，定位在距離地球約100萬哩。明年秋季，當地球與火星位置對齊時，這兩個軌道器將利用地球的重力效應飛往火星，預計抵達時間是2027年。抵達火星後，太空船將繪製火星上層大氣與地圖，研究這些區域與太陽風的交互作用。

藍源員工在助推器精準降落於離岸375哩接駁船時欣喜若狂歡呼，貝佐斯在發射控制中心興致勃勃地觀看火箭發射全程。