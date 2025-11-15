貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

經濟日報／ 編譯顏伶如／綜合外電
藍源太空探索公司的「新葛倫號」巨型火箭13日順利發射升空。（路透）
藍源太空探索公司的「新葛倫號」巨型火箭13日順利發射升空。（路透）

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務，還首次成功回收可重複使用的推進器。這是資源再利用與降低成本的關鍵一步，使其在與馬斯克旗下、稱霸全球火箭發射市場的SpaceX較量時，有更為平等的競爭基礎。

高達321呎的新葛倫號火箭13日下午從佛州卡納維爾角太空軍基地發射升空，搭載一對準備前往火星的美國太空總署（NASA）探測器，執行首次收費任務。藍色起源與NASA寄望有朝一日這枚火箭能搭載人與物資登上月球。藍色起源的直播畫面顯示，在7具BE-4液態燃料發動機啟動後，火箭隨即從發射塔升空，在火焰的轟鳴和蒸騰的巨大煙雲中，從發射塔架穿過晴朗的午後天空。這次升空因為陰天和磁暴影響，已延後數日。

在火箭升空約十分鐘後，這枚17層樓高的新葛倫號一級推進器成功返回，降落在漂浮在大西洋上的一艘駁船甲板上，為藍源實現由SpaceX開創的可重複使用關鍵目標。相形下，今年1月首次嘗試此類回收，但沒能讓助推器落在大西洋上的浮動平台，以失敗告終。

藉由今天的發射，NASA的EscaPADE雙探測器，成為藍色起源為NASA或其他客戶送入軌道的第一個科學酬載。

這兩個款式一模一樣的火星探測器，將在靠近地球的太空停留一年，定位在距離地球約100萬哩。明年秋季，當地球與火星位置對齊時，這兩個軌道器將利用地球的重力效應飛往火星，預計抵達時間是2027年。抵達火星後，太空船將繪製火星上層大氣與地圖，研究這些區域與太陽風的交互作用。

藍源員工在助推器精準降落於離岸375哩接駁船時欣喜若狂歡呼，貝佐斯在發射控制中心興致勃勃地觀看火箭發射全程。

火箭 火星 太空
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

韓製火箭世界號將第4次升空 首次夜間發射

NBA／火箭小將 「三分命中率聯盟第二」湯普森：不投我就揍你！

藍源新葛倫火箭成功發射 送NASA衛星上火星

智慧經營／將來銀行董事長郭水義 加法策略 做大規模

相關新聞

全球首間七龍珠實體專賣店 日本東京開幕

日本超人氣漫畫系列作品「七龍珠」實體專賣店今天在東京開幕，動畫製作公司東映動畫表示，這家店是為了紀念「七龍珠」2024年...

貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務...

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

根據估計，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務，曾被緬甸詐騙中...

高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

日本首位女性首相高市早苗可能在本月觸動日本相撲界長久以來的禁忌，因為她若選擇踏上土俵（相撲比賽場地）頒發獎盃，將突破女性...

峇里島巴士死亡車禍 中國公民5死8傷

印尼警方表示，該國度假勝地峇里島（Bali）今天發生小型巴士車禍，造成中國遊客5人死亡、8人受傷

越南淹大水購物中心安然矗立 網民：日本不意外

越南中部近期遭遇特大洪水，一間由日本公司創設的購物中心在一片汪洋中獨自矗立的照片，在越南媒體間瘋傳。據報導，該公司根據過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。