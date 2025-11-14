聽新聞
全球首間七龍珠實體專賣店 日本東京開幕
日本超人氣漫畫系列作品「七龍珠」實體專賣店今天在東京開幕，動畫製作公司東映動畫表示，這家店是為了紀念「七龍珠」2024年邁入連載40週年而開設。
法新社報導，「七龍珠」1984年開始在日本「週刊少年Jump」連載，是史上最暢銷的漫畫之一，後續推出一系列動畫、電影和電玩遊戲。
這家專賣店位於東京主要車站附近一座購物中心，東映動畫今天公開的店家照片可以看到巨型「七龍珠」天花板圖案裝飾和一座主角孫悟空雕像。店內販售鑰匙圈、T恤與徽章等商品，都印有「七龍珠」經典角色圖案。
日本出版商集英社統計，截至去年11月底，「七龍珠」漫畫在日本和全世界的銷量超過2億6000萬冊。
隨著「七龍珠」紅遍全球，該系列陸續推出電影、電玩遊戲及其他相關產品。「七龍珠」漫畫系列第一部分於1986年改編為電視動畫，並翻譯成多國語言。
「七龍珠」原著漫畫作者鳥山明去年3月初辭世，享壽68歲。他以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名，其影響力不僅限於亞洲，更擴及全世界。
