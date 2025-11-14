高市早苗是否上土俵頒獎 日本相撲傳統禁忌面臨挑戰

日本首位女性首相高市早苗可能在本月觸動日本相撲界長久以來的禁忌，因為她若選擇踏上土俵（相撲比賽場地）頒發獎盃，將突破女性傳統上不得踏上土俵的慣例。

法新社報導，日本一年有6場大相撲比賽，每場大相撲比賽獲勝的冠軍力士將獲頒總理大臣（首相）獎盃。獎盃一般由內閣成員頒發，但有時也會由首相親自登場。2019年，美國前總統川普訪日時也曾步上土俵頒發特別獎盃。

高市早苗上月成為日本首位女首相。由於女性傳統上禁止踏上相撲土俵，外界關注她是否會在11月23日結束的九州大相撲比賽頒發獎盃。

2018年，一名市長在土俵演講時暈倒，坐在附近的至少兩名女性上前急救，卻被相撲協會人員要求離開。相撲協會理事長之後道歉，稱此舉是在「攸關性命情況下的不當反應」。就在幾天之後，兵庫縣寶塚市的女性市長被禁止在土俵發表致詞。

高市迄今未對相撲頒獎相關事宜表態。本週在被問到高市是否打算要求頒獎時，官房長官木原稔表示，目前尚未做出任何決定。他表示：「高市首相希望維持相撲文化的傳統。」

日本相撲協會也保持低調，僅表示：「維護相撲傳統是我們的使命。」

目前九州的大相撲比賽正在福岡舉行。下一場大相撲比賽，將於1月在東京舉行。