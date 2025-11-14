峇里島巴士死亡車禍 中國公民5死8傷

印尼警方表示，該國度假勝地峇里島（Bali）今天發生小型巴士車禍，造成中國遊客5人死亡、8人受傷。

法新社報導，這起事故發生在峇里島巫里連（Buleleng）一處彎曲傾斜道路上。根據印尼警方，有5名中國遊客在事故中喪生，包括3名女性和2名男性，司機及其他8名乘客僅受輕傷。

新華社報導，印尼警方指出，發生事故的是一輛小型巴士，在當地時間14日4時30分左右撞上一棵樹後翻下山坡。

印尼警方提及，車上共有14人，除司機爲印尼籍外，其餘13名乘客均為中國公民。