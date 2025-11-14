越南淹大水購物中心安然矗立 網民：日本不意外

快訊

中央社／ 河內14日專電
越南中部各省居民接連遭遇了2場強颱和2場特大洪水。歐新社
越南中部近期遭遇特大洪水，一間由日本公司創設的購物中心在一片汪洋中獨自矗立的照片，在越南媒體間瘋傳。據報導，該公司根據過去70年的數據精密計算，讓首層地面比路面高出1.15公尺。有越南網友表示，日本防災建築世界第一，不意外。

10月底至11月初，越南接連遭到兩個颱風侵襲，越南中部遭遇特大洪水，順化更面臨歷史性洪災，皇城古蹟全泡在水裡，許多道路都成了湍急河流。

然而一片汪洋中，順化永旺購物中心（Aeon MallHue）獨自矗立，不僅四周腹地保持乾燥，商場內也燈火通明，彷彿有防水金鐘罩加持。在周邊因水位上升而淹沒的情況下，購物中心獨自「乾燥」的照片引發熱議。

不過當民眾知道這是屬於日本的購物中心後，第一反應都是「日本，不意外」。越南民眾黃英（HoàngAnh）告訴中央社，「只要說是日本蓋的，我們大概就明白了」。

網民也開始好奇日本建築師是基於怎樣的設計，才能躲過歷史性洪災，在水中心打造出一片安全「綠洲」。

永旺順化購物中心總經理今井武（Imai Takeshi）向越南青年報（Thanh Nien）揭露獨特設計的秘密。據今井武表示，在計畫啟動前，公司即根據過去70年順化市的洪水調查數據，對建築高度進行研究和精密計算。

因此，購物中心的首層地面就比周邊路面高出1.15公尺。青年報指出，不同的地基高度，加上整個地下室和建築的防洪措施，使得購物中心在暴雨或洪水等極端天氣條件下能不受影響。

青年報寫到，「這展現了日本投資者的遠見卓識和專業精神，將中部地區常見的洪水挑戰轉化為永續的建築優勢」。

除了建築設計克服自然災害令人讚嘆外，永旺順化購物中心更會在暴雨和洪水來臨時作為「社區中心」。若周邊房屋面臨被洪水沖走的困境時，永旺順化購物中心會提供協助，作為臨時庇護所。

此外，一旦香江水位達到警戒級別，永旺便會啟動免費避洪停車，市民車輛能免費停放在安全的地下和地面停車場。

汛期，傳統市場和地方超商被淹沒時，購物中心一樓的超市仍會繼續營業，確保食品和生活必需品供應無虞。商場在此期間也歡迎居民免費充電和休息。

越南網友在不同平台上討論這座購物中心，幾乎一面倒讚嘆。有人寫道「用心和知識，以及追求完美的工作方式截然不同」、「日本建築業世界第一」、「起初令人驚訝；後來，就會佩服日本的真正智慧」、「日本果真什麼都要領先一百步」。

也有民眾表示，盼越南政府與建設計畫能向國外學習，「希望越南不要再因淹水而受苦，有很多要向日本學習的」。

順化市人民委員會向青年報提醒，由於該市有許多歷史古蹟，因此並非所有新建物都可抬高地基，否則可能讓古城變成低窪地帶，影響排水能力。

但永旺購物中心的地面標高不影響該區域河流支流流域的整體排水系統，進行高度調整是合理的。

日本 越南
