快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

校園爆炸案震撼高層 印尼總統下令評估「絕地求生」等遊戲管制措施

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼首都雅加達北部日前傳出校園爆炸案。圖／美聯社
印尼首都雅加達北部日前傳出校園爆炸案。圖／美聯社

印尼雅加達一所學校日前發生爆炸事件，造成將近百人受傷。事件持續延燒，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已指示內閣評估是否需要針對部分電玩遊戲祭出管制措施，相關討論在當地引發關注。

根據《海峽時報》報導，印尼國務祕書哈迪（Prasetyo Hadi）表示，總統在聽取警方調查進度後，要求相關部會研議可能的限制方向。當被問及哪些遊戲可能被納入評估時，他提到南韓開發的《PUBG：絕地求生》，這款遊戲在印尼相當受歡迎，其中手機版本更因與騰訊合作推出而擁有龐大玩家數。

哈迪指出，這類射擊遊戲中武器種類繁多、上手容易，長期遊玩恐讓暴力行為被視為理所當然。不過他未說明政府將採取何種具體做法，目前仍在討論階段。

大逃殺遊戲《PUBG：絕地求生》的遊戲開發商Krafton暫未回應外界詢問，與PUBG Mobile合作的騰訊也尚未對此發表意見。

這起爆炸發生於11月7日，地點位在雅加達北部的一座校園清真寺，當時學生與教職員正聚集準備例行禮拜，意外造成近百人受傷。警方後續持續調查事件起因，相關發展也使暴力內容與青少年接觸管控再度成為印尼社會的討論焦點。

印尼 清真寺 校園 爆炸 手遊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

八旬母悶死身障兒 楊智伃籲賴總統特赦：別讓台灣成沒一絲溫度的國家

特赦悶死身障兒8旬母府不介入 羅智強心酸：賴總統將心比心

印尼追封已故前總統蘇哈托為「國家英雄」 人權團體怒轟

就是要玩手遊 陸軍一等迫砲兵不甩上士裝備保養命令下場曝

相關新聞

校園爆炸案震撼高層 印尼總統下令評估「絕地求生」等遊戲管制措施

印尼雅加達一所學校日前發生爆炸事件，造成將近百人受傷。事件持續延燒，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已指示內閣評估是否需要針對部分電玩遊戲祭出管制措施，相關討論在當地引發關注。

越南淹大水購物中心安然矗立 網民：日本不意外

越南中部近期遭遇特大洪水，一間由日本公司創設的購物中心在一片汪洋中獨自矗立的照片，在越南媒體間瘋傳。據報導，該公司根據過...

飯店「1備品」比馬桶還髒？ 專家：恐引發頭皮感染

不少人外出旅遊或入住飯店時，都期待能好好放鬆。不過有醫師提醒，房內看似不起眼的吹風機，可能才是最大的衛生死角。由於使用者眾多、飯店未必定期清潔，不少吹風機累積的細菌量甚至可能比馬桶沖水把手還高，對頭皮健康構成威脅。

東京都警戒熊出沒 青梅市中小學生將發熊鈴

日本東京都青梅市教育委員會13日宣布，將向市內28所國中小、共7740名學生發放「熊鈴」。根據東京都公布的熊目擊資訊地圖...

韓製火箭世界號將第4次升空 首次夜間發射

韓國將在27日凌晨1時左右發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）。這不僅是韓國首次嘗試在夜間進行發射作業，也首次...

希特勒性發育與青春期受影響？DNA研究揭露可能罹患這種基因疾病

納粹德國獨裁者希特勒自第一次世界大戰服役期間曾遭同袍嘲笑以來，外界便不斷流傳他在性方面異常的種種傳聞。天空新聞報導，一支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。