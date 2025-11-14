校園爆炸案震撼高層 印尼總統下令評估「絕地求生」等遊戲管制措施

印尼雅加達一所學校日前發生爆炸事件，造成將近百人受傷。事件持續延燒，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已指示內閣評估是否需要針對部分電玩遊戲祭出管制措施，相關討論在當地引發關注。

根據《海峽時報》報導，印尼國務祕書哈迪（Prasetyo Hadi）表示，總統在聽取警方調查進度後，要求相關部會研議可能的限制方向。當被問及哪些遊戲可能被納入評估時，他提到南韓開發的《PUBG：絕地求生》，這款遊戲在印尼相當受歡迎，其中手機版本更因與騰訊合作推出而擁有龐大玩家數。

哈迪指出，這類射擊遊戲中武器種類繁多、上手容易，長期遊玩恐讓暴力行為被視為理所當然。不過他未說明政府將採取何種具體做法，目前仍在討論階段。

大逃殺遊戲《PUBG：絕地求生》的遊戲開發商Krafton暫未回應外界詢問，與PUBG Mobile合作的騰訊也尚未對此發表意見。

這起爆炸發生於11月7日，地點位在雅加達北部的一座校園清真寺，當時學生與教職員正聚集準備例行禮拜，意外造成近百人受傷。警方後續持續調查事件起因，相關發展也使暴力內容與青少年接觸管控再度成為印尼社會的討論焦點。