快訊

可以回家了！馬太鞍溪新生堰塞湖殘水20萬噸 紅色警戒解除

東京都警戒熊出沒 青梅市中小學生將發熊鈴

中央社／ 東京14日專電
熊鈴示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
熊鈴示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

日本京都青梅市教育委員會13日宣布，將向市內28所國中小、共7740名學生發放「熊鈴」。根據東京都公布的熊目擊資訊地圖，青梅市今年共有43件目擊熊或見過熊足跡的通報，目前尚未傳出人員傷亡。

青梅市位於秩父多摩甲斐國立公園入口，住宅區也多位於山區地帶。10月19日，一隻疑似熊的動物曾出現在小學附近的住宅區，警員前往周邊搜索。

為了確保學童上下學安全，青梅市教育委員會採購8000個熊鈴，將從12月中旬起，從位於山區的小學優先發放，預計本學年度內發放完畢。至於住在一般住宅區或公寓的學童，也同樣會發放熊鈴，希望學生能在戶外自然學習活動時隨身攜帶。

市教育委員會表示，投入購買熊鈴的經費約310萬日圓（約新台幣62萬元），明年度起將開始固定發放給剛入學的小一新生。當局表示，「雖然目前還沒傳出在上下學途中看到熊的相關通報，但有必要預先採取行動，以防萬一」。

隨著熊出沒事件增加，日本市面上出現了許多防熊道具。防熊對策中，最常見的是「熊鈴」。搖響鈴鐺是為了讓熊提前察覺有人靠近，能夠先行離開。然而，近來有傳聞稱，熊已經習慣了熊鈴的聲響。

群馬縣有40年狩獵經驗的高柳盛芳接受日媒訪問表示，熊鈴對熊的威懾力降低，他現在改用爆竹，「熊會被巨大的聲音和火藥味嚇到，立刻逃走」。

不過，在岩手縣採山菜維生長達25年、曾遭受熊攻擊的佐藤誠志持相反看法。他表示，「確實，有些地區的熊已經對鈴聲習以為常，但如果是高音、能夠遠遠傳播出去的鈴聲，我認為仍然具有一定效果」。

兩人一致認同有效的是防熊噴霧，但是需要事前練習。高柳表示，「光是帶在身上沒有用，一定要反覆練習。讓身體記住使用噴霧的姿勢、瞄準的方法，不然真正遇到熊時，絕對沒辦法使用」。

他表示，使用防熊噴霧的距離在5公尺內，熊的鼻子非常敏感，一但噴射到熊的臉，牠會因為刺痛而逃走。然而，如果風向不對，反而會吹到自己身上，因此使用時必須特別小心。

日本 小學 京都 熊害
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聽奧／東京聽奧明天開幕 我團本部赴千年神社參拜祈求順利

日本熊害已奪13命 美國務院向在日公民罕發野生動物警示

赴日旅遊做好防護 東京16年來首次於11月發布流感警報

影／2025聽奧代表團出發東京參賽 李洋到場送機跟選手擊拳打氣

相關新聞

東京都警戒熊出沒 青梅市中小學生將發熊鈴

日本東京都青梅市教育委員會13日宣布，將向市內28所國中小、共7740名學生發放「熊鈴」。根據東京都公布的熊目擊資訊地圖...

韓製火箭世界號將第4次升空 首次夜間發射

韓國將在27日凌晨1時左右發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）。這不僅是韓國首次嘗試在夜間進行發射作業，也首次...

希特勒性發育與青春期受影響？DNA研究揭露可能罹患這種基因疾病

納粹德國獨裁者希特勒自第一次世界大戰服役期間曾遭同袍嘲笑以來，外界便不斷流傳他在性方面異常的種種傳聞。天空新聞報導，一支...

「女高中生赤手搏熊」 AI假影片瘋傳 加劇日本熊害恐慌

日本近期熊害事件頻發，社群媒體上流傳由人工智慧（AI）合成、有關熊的造假影片也明顯增多，引發民眾恐慌；這些AI影片包括熊...

日相高市自曝1天只睡2-4小時 凌晨開會惹議 改線上準備答詢

日本首相高市早苗13日表示，她每晚只睡兩到四個小時。值此之際，高市也被批評鼓勵民眾過勞。

全球網路自由連15年下滑 冰島又奪冠 這2個國家墊底

根據12日公布的「網路自由度報告」，全球網路自由連續第15年下降，中國與緬甸一樣敬陪末座，冰島仍是全球網路最自由的國家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。