東京都警戒熊出沒 青梅市中小學生將發熊鈴

日本東京都青梅市教育委員會13日宣布，將向市內28所國中小、共7740名學生發放「熊鈴」。根據東京都公布的熊目擊資訊地圖，青梅市今年共有43件目擊熊或見過熊足跡的通報，目前尚未傳出人員傷亡。

青梅市位於秩父多摩甲斐國立公園入口，住宅區也多位於山區地帶。10月19日，一隻疑似熊的動物曾出現在小學附近的住宅區，警員前往周邊搜索。

為了確保學童上下學安全，青梅市教育委員會採購8000個熊鈴，將從12月中旬起，從位於山區的小學優先發放，預計本學年度內發放完畢。至於住在一般住宅區或公寓的學童，也同樣會發放熊鈴，希望學生能在戶外自然學習活動時隨身攜帶。

市教育委員會表示，投入購買熊鈴的經費約310萬日圓（約新台幣62萬元），明年度起將開始固定發放給剛入學的小一新生。當局表示，「雖然目前還沒傳出在上下學途中看到熊的相關通報，但有必要預先採取行動，以防萬一」。

隨著熊出沒事件增加，日本市面上出現了許多防熊道具。防熊對策中，最常見的是「熊鈴」。搖響鈴鐺是為了讓熊提前察覺有人靠近，能夠先行離開。然而，近來有傳聞稱，熊已經習慣了熊鈴的聲響。

群馬縣有40年狩獵經驗的高柳盛芳接受日媒訪問表示，熊鈴對熊的威懾力降低，他現在改用爆竹，「熊會被巨大的聲音和火藥味嚇到，立刻逃走」。

不過，在岩手縣採山菜維生長達25年、曾遭受熊攻擊的佐藤誠志持相反看法。他表示，「確實，有些地區的熊已經對鈴聲習以為常，但如果是高音、能夠遠遠傳播出去的鈴聲，我認為仍然具有一定效果」。

兩人一致認同有效的是防熊噴霧，但是需要事前練習。高柳表示，「光是帶在身上沒有用，一定要反覆練習。讓身體記住使用噴霧的姿勢、瞄準的方法，不然真正遇到熊時，絕對沒辦法使用」。

他表示，使用防熊噴霧的距離在5公尺內，熊的鼻子非常敏感，一但噴射到熊的臉，牠會因為刺痛而逃走。然而，如果風向不對，反而會吹到自己身上，因此使用時必須特別小心。