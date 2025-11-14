飯店「1備品」比馬桶還髒？ 專家：恐引發頭皮感染

不少人外出旅遊或入住飯店時，都期待能好好放鬆。不過有醫師提醒，房內看似不起眼的吹風機，可能才是最大的衛生死角。由於使用者眾多、飯店未必定期清潔，不少吹風機累積的細菌量甚至可能比馬桶沖水把手還高，對頭皮健康構成威脅。

根據《Daily Express》報導，土耳其植髮外科醫師席尼克（Dr. Cinik）指出，吹風機常被視為貼心備品，但也可能是房間裡最髒的衛浴設備。他表示，多數吹風機被上百位房客重複使用，卻很少拆開清潔，「聽起來有些誇張，但許多飯店的吹風機衛生狀況確實令人擔憂」。

過去也有研究發現，吹風機內部殘留的細菌與黴菌量，有時甚至超越遙控器、門把或馬桶沖水把手。席尼克說明，高溫與濕氣使吹風機成為微生物理想的繁殖環境。一旦這些病原吹到頭皮上，可能引起刺激、發炎、頭皮屑，嚴重時還會造成黴菌或細菌感染，進一步影響毛囊，「久了恐導致掉髮或影響生長」。

他建議，若對衛生較在意，外宿時最好自備吹風機；若不得不用房內設備，也能事先簡單檢查風隙是否堆積灰塵或棉絮。若吹風機一開就出現霉味，則建議立刻停止使用。使用前也可先讓吹風機「空吹」幾秒，把累積的灰塵排掉，並避免將出風口貼近髮根與頭皮。

席尼克強調，吹風機雖然看似普通，但若缺乏清潔，確實可能成為頭皮問題的來源，「如果能避免使用最好，自備最安心」。