菲律賓反貪污大示威將登場 軍方警告恐有顛覆活動

中央社／ 馬尼拉14日專電

菲律賓宗教團體和民間團體近期將發動反貪污大示威，預期將聚集百萬人潮。菲律賓軍方警告，可能會有不肖分子混入人群，伺機製造混亂。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今天在三軍總部說，情報顯示可能會有滲透者混跡其中，甚至引爆炸彈，導致民眾受傷。

布勞納表示，他已敦促示威主辦單位做好群眾管理，確保活動安全、和平，軍隊也會支援警察，維護現場秩序。

宗教團體「基督堂教會」（INC）預定於16日至18日在馬尼拉灣畔的黎薩公園（Rizal Park）舉行一連3天的反貪污示威，要求政府工程預算「透明化」以及改善民主。

「基督堂教會」信徒眾多，今年1月舉辦的一場集會就號召了150萬人參加。

民間團體也將於16日在奎松市（Quezon City）人民力量革命紀念碑前發動反貪污示威，多名退役將領據稱將會參與。

菲律賓坊間近來再傳可能有退役將領煽動軍變，布勞納強調，菲律賓軍隊已經專業化，不會用違憲手段改變政權。

基督堂教會發言人札巴拉（Edwil Zabala）今天發表聲明說，為期3天的示威聚焦於向政府問責，特別是近月來引發民怨的防洪工程弊案。

今年7月，菲律賓爆發全國性防洪工程貪污案，多名承包商和高層官員、國會議員牽涉其中，貪污金額據報從1000億披索（約新台幣528億元）起跳，部分工程甚至沒有開工，但經費已不知所蹤。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在電視轉播的記者會上警告，已有近500名官員及承包商被起訴，其中一些人將會在監獄裡度過耶誕節。

菲律賓 貪污 馬尼拉
