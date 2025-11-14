韓製火箭世界號將第4次升空 首次夜間發射

韓國將在27日凌晨1時左右發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）。這不僅是韓國首次嘗試在夜間進行發射作業，也首次將發射工作交由民間主導。

世界號是韓國首次完全自主研製的運載火箭，除了2021年首次發射失敗外，2022、2023年的兩次發射都成功將搭載衛星送上軌道。27日的第4次發射，目標是將次世代中型衛星3號及12顆立方衛星送上太陽同步軌道（SSO）。

主要負責世界號研發的韓國航空宇宙研究院（KARI）發射體體系設計部部長趙祥範今天在對外媒簡報會中說明，與第3次發射相較，這次發射的目標高度從550公里提高至600公里，搭載衛星數量增加，有效荷重也從約500公斤提高到960公斤。

世界號第4次發射主要搭載的次世代中型衛星3號肩負科學試驗及觀測任務，包括測量極光磁場。這也讓這次發射時間必須訂在凌晨，才能讓衛星在凌晨12時40分抵達升交點（軌道物體通過參考平面向北移動之處）。

為了在凌晨發射，相關人員預計在前一天完成發射準備工作，當天則必須準確避開預計在凌晨1時12分接近的國際太空站（ISS）。不過，趙祥範說，除了工作人員可能因為夜間工作疲憊外，夜間發射沒有太大難度，擦撞國際太空站的機率也極低，KARI已為此進行多次夜間演練。

從第4次發射開始，相關工作逐漸轉交韓國民間主導。韓華航太作為系統整合公司負責生產及組裝，並直接參與發射管理中心及任務管理中心營運；KARI則負責管理計畫及飛行營運，宇宙航空廳（KASA）負責管理、監督發射許可。

在第4次發射後，世界號還規劃在2026、2027年分別進行第5、第6次發射，現正在爭取2028年第7次發射預算，時間尚未確定。