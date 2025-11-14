快訊

希特勒性發育與青春期受影響？DNA研究揭露可能罹患這種基因疾病

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
阿根廷警方發現的納粹德國領導人希特勒半身像，攝於2019年。美聯社
納粹德國獨裁者希特勒自第一次世界大戰服役期間曾遭同袍嘲笑以來，外界便不斷流傳他在性方面異常的種種傳聞。天空新聞報導，一支由國際科學家與歷史學家組成的團隊所做的新研究，聲稱終於揭露希特勒身體的真正問題。

研究使用的DNA最初來自希特勒地堡中一張染血沙發。納粹政權垮台後，蘇聯紅軍允許歐洲戰區盟軍最高統帥艾森豪的通信官羅森格倫（Roswell P. Rosengren）進入，他剪下了一小片布料帶回家。這片布料在保險箱中保存數十年，最終出售給蓋茲堡歷史博物館。

研究團隊分析DNA後認為，希特勒極有可能患有某種形式的卡門氏症候群（Kallmann Syndrome），這種基因疾病會阻礙青春期正常發育。他們也指出，與流行傳言相反，希特勒並沒有猶太血統。

這項研究的結果包括發現，希特勒身上缺乏一個與性器官發育相關、名為PROK2的基因。PROK2缺失會導致睪固酮水平低於正常，並可能造成陰莖短小，通常只有幾公分長。這也解釋二戰期間在英國流行、用以醜化德方領導層的著名歌曲《希特勒只有一顆蛋》（Hitler Has Only Got One Ball）的核心主題。

此外，希特勒具有較高的多基因風險分數（polygenic risk score）。這是一種將個體DNA與整體人口基因比對後測得的疾病風險指標，顯示他在自閉症、精神分裂症與雙相情感障礙方面的遺傳傾向較高。

這項研究的首席遺傳學家金恩（Turi King）教授曾鑑定出英王理查三世的遺骸。她向記者坦承：「如果幾年前有人告訴我，我會談論希特勒的生殖器，我絕對不會相信。」她也對考慮是否要檢測希特勒的DNA感到「糾結」，但最後仍決定進行，因為數以千計的考古遺骸都接受過同樣的程序。

她自問：「為什麼希特勒例外？為什麼不研究他？不研究就等於把他捧上神壇。」並表示團隊的研究結果，將為理解希特勒這位歷史上研究最深入的人物增添「另一層資訊」，但也提醒不要過度解讀這些結果。

CNN報導，倫敦法蘭西斯．克里克研究所學者斯科格倫（Pontus Skoglund）指出，在不了解基因組品質、原始資料與分析方法的前提下，無法評估研究的主張。他也質疑，此類研究的科學價值是否足以抵消對當今病患可能造成的污名化。

希特勒 基因 DNA
