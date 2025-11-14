藍源新葛倫火箭成功發射 送NASA衛星上火星

快訊

中央社／ 卡納維爾角13日綜合外電報導

億萬富豪貝佐斯創辦的太空公司藍源研製的巨型新葛倫火箭今天從佛羅里達州升空，執行首次收費任務，將兩顆NASA衛星送往火星，還首次成功回收可重複使用的推進器。

路透社報導，這枚強大的兩節式火箭自1月首飛後的第2次發射，加上推進器成功著陸，對藍源（BlueOrigin）而言是關鍵的里程碑，使其在與科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導、稱霸全球火箭發射市場的SpaceX較量時，有更為平等的競爭基礎。

藍源的直播畫面顯示，在7具BE-4液態燃料發動機啟動後，火箭隨即從發射塔升空，在火焰的轟鳴和蒸騰的巨大煙雲中，從發射塔架穿過晴朗的午後天空。這次升空因為陰天和磁暴影響，已延後數日。

在火箭升空約10分鐘後，這枚17層樓高的新葛倫（New Glenn）一級推進器成功返回，降落在漂浮在大西洋上的一艘駁船甲板上，為藍源實現由SpaceX開創的可重複使用關鍵目標。相比之下，今年1月首次嘗試此類著陸，則以失敗告終。

藉由今天的發射，美國國家航空暨太空總署（NASA）的EscaPADE雙探測器，成為藍源為NASA或其他客戶送入軌道的第一個科學有效載荷。

馬斯克肯定藍源的成就，並在社群平台X上發文：「恭喜貝佐斯（Jeff Bezos）以及藍源團隊！」

當畫面顯示推進器成功著陸時，位於卡納維爾角的藍源火箭公園（Rocket Park）任務控制中心響起歡呼聲。該助推器代號為「別跟我講機率」（Never TellMe the Odds），典故來自「星際大戰五部曲：帝國大反擊」（Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back）中英雄韓索羅（Han Solo）的一句台詞。

約20分鐘後，任務控制中心確認，新葛倫的第2級火箭已完成主要任務，也就是將EscaPADE探測器送入太空，展開為期22個月的火星之旅。

火箭 成功 馬斯克
