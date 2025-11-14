突遇熊襲！日新潟80歲老獵人「臉被抓爛」搏命殺熊…回憶生死一瞬間

快訊

香港01／ 撰文：王海
新潟縣新發田市發生一宗獵友會成員遭熊襲擊事件。一名80歲老獵人與一隻身長1.5米的野熊展開生死一搏，他在負傷的情況下奮力擊殺熊隻，他之後接受電視台訪問憶述事件始末。（網絡圖片）
日本近日多地發生熊出沒襲擊人的事件。新潟縣新發田市11月12日發生一宗獵友會成員遭熊襲擊事件。一名80歲老獵人與一隻身長1.5米的野熊展開生死一搏，他在負傷的情況下奮力擊殺熊隻。獵人其後被送往市內醫院治療，鼻骨骨折、臉部與右腿受傷，猶幸無生命危險。他其後接受電視台訪問憶述事件始末。

80歲獵人憶述在負傷下擊斃野熊的始末：

據《日本新聞網》報導，在新潟縣，一名獵人被野熊攻擊受傷後，親自將熊擊斃。這位受傷的獵人其後接受訪問。

11月12日早上7時剛過，新潟縣新發田市警方接獲報警，表示「柿子樹上發現熊糞和疑似熊抓的痕跡」。

隨後，狩獵協會和市政府官員駕車搜尋這頭野熊。一名狩獵協會成員發現了它。他下車排隊等候時，野熊突然出現並襲擊了他，野熊抓傷了獵人的面部。

一位80歲的狩獵協會成員在被襲擊後表示：「我下車時手上拿着槍，但槍裡沒有子彈，而且我當時的位置也不允許我開槍。」

這位來自狩獵俱樂部的男子遭到熊的襲擊，他表示：「野熊很興奮，很驚慌。我當時並不害怕，只是覺得必須把它解決掉。」

儘管身負重傷，這名男子還是裝好子彈，擊斃了這頭熊。

據該名男子描述，這頭野熊應該是一頭成年熊，身長大約1.5米。

這名男子的妻子得悉事件後表示：「我當時心跳加速，說不出話來。還好他沒有受重傷。」

日本專家：熊天賦異稟跑百米僅7秒　一拳力量2噸相撲手2倍｜有片

日本岩手縣花卷機場有熊闖入　跑道一度封閉2航班延誤

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

出重手？「取消4.2萬中國人簽證」台日瘋傳 日本查核揭假訊息

「日本事實查核中心」昨天發文表示，近日Threads上流傳「將在48小時內取消非法滯留4萬2000名中國人簽證」，經查核...

性慾低落恐是「早死預兆」 專家示警：長達六個月就有問題

性慾低落或許不單單只是房間裡的問題，更可能與其他身體機能有關，暗示著身體出了問題！

為社群「好看」犧牲健康 營養師警告別陷入這些飲食迷思

許多人為了社群發文貼圖，選擇的飲食只為「好看」而不是「健康」，讓營養師也忍不住跳出來警告改善。美國營養師凱莉．坂田（Kylie Sakaida）近期就接受媒體訪問，特別指出年輕世代的食物迷思，希望民眾能改善飲食習慣，有更健康的飲食模式。

年輕人經常出去趴踢喝酒太放縱？ 挪威研究：未來職業更成功

年輕時愛喝酒狂歡，總會被其他人認為是放縱生活，甚至是「人生失敗組」的開端，但近期一項研究卻提出相反的觀點。挪威一項最新研究發現，年輕時經常出門和朋友狂歡喝酒，反而能夠提升日後職場的發展速度，更有機會在就業環境成功。

赴日旅遊做好防護 東京16年來首次於11月發布流感警報

國人前往日本旅遊要注意，日本東京都13日發布流感的流行警報，比去年提早6周，也是16年來第一次11月已升高到警報級的疫情...

