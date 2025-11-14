東京流感病例激增 時隔16年首度於11月發布流行警報

日本東京都流行性感冒病患人數已超過指定參考標準，都政府今天發布流感流行警報，為2009年以來首度於11月發布。

日本放送協會（NHK）報導，11月3日至9日當週，東京都流感病例來到平均每家醫療機構29.03人，較前一週增加5.34人。

東京都內31個保健所當中，有12個保健所轄區內流感患者數超過每家醫療機構30人。而這12個轄區的人口超過東京都總人口的30%，也就是都政府指定的警報發布標準。

自今年9月起至11月9日，為因應流感而採取全面或部分停課等措施的幼兒園、國小、國高中累計達到1125所，是去年同期99所的11倍多。

東京都政府呼籲民眾落實勤洗手、適時配戴口罩、避免出入人多場所等預防感染措施。