東京流感病例激增 時隔16年首度於11月發布流行警報
日本東京都流行性感冒病患人數已超過指定參考標準，都政府今天發布流感流行警報，為2009年以來首度於11月發布。
日本放送協會（NHK）報導，11月3日至9日當週，東京都流感病例來到平均每家醫療機構29.03人，較前一週增加5.34人。
東京都內31個保健所當中，有12個保健所轄區內流感患者數超過每家醫療機構30人。而這12個轄區的人口超過東京都總人口的30%，也就是都政府指定的警報發布標準。
自今年9月起至11月9日，為因應流感而採取全面或部分停課等措施的幼兒園、國小、國高中累計達到1125所，是去年同期99所的11倍多。
東京都政府呼籲民眾落實勤洗手、適時配戴口罩、避免出入人多場所等預防感染措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言