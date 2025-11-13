出重手？「取消4.2萬中國人簽證」台日瘋傳 日本查核揭假訊息

快訊

中央社／ 東京13日專電
「日本事實查核中心」今天發文表示，近日Threads上流傳「將在48小時內取消非法滯留4萬2000名中國人簽證」，經查核內容錯誤，無論是官方發布或新聞報導，都沒有相關內容。 示意圖／歐新社
「日本事實查核中心」指出，11月11日出現貼文稱「短短48小時內，日本取消了4萬2000件中國人簽證」，截至13日已獲得4萬個喜歡，38萬次以上瀏覽。雖然底下有留言指出，「拜託不要再散佈假新聞」，但多數留言卻說「拜託趕快遣返，生活補助也一起取消」、「太好了，非常支持」，顯示錯誤資訊造成偏見與仇恨。

貼文不僅有日文版，也被人翻譯成中文在Threads上流傳，並附上一段負責外國人政策的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美發言影片。雖然有懂日文的網友留言，發言內容根本與取消中國人簽證無關，日本近日也沒有相關新聞，呼籲不要散佈假新聞，但同樣有台灣網友不論真假，只顧著拍手稱快。

「日本事實查核中心」表示，使用Google搜尋關鍵字「48小時，4萬2千，中國人，簽證」，會出現一則YouTube影片，標題是「毫不留情！小野田紀美大臣啟動遣返作戰！48小時內取消4萬2000名中國人簽證！沒收3000億日圓，連在日超過10年的中國人也被調查！」

影片發布於2天前，目前有7.8萬次觀看、近3000人按讚。影片聲稱，小野田紀美啟動「大規模強制遣返與取消簽證作戰」，內容包括要在48小時內取消4萬2000份中國人簽證，並要查辦3000億日圓的不當領取補助金與不當稅金收益。

「日本事實查核中心」指出，影片原始碼顯示於日本時間11月11日12時00分09秒上傳，Threads發文於同日晚間8時49分，比影片晚約9小時，兩者內容高度相似，可能是貼文參考了影片，或兩者來自相同的未經證實來源。

查核發現，日本政府沒有發布任何相關內容表示要取消4萬2000名中國人的簽證，日本媒體也沒有任何相關報導。所有相似訊息僅見於毫無根據的社群媒體發文。

查核結論是，「48小時內取消4萬2000名中國人簽證」的說法完全沒有事實依據，是虛假消息。小野田紀美雖然負責外國人政策，但就任後沒有宣布要取消中國人簽證，完全沒有相關發言或政策。

