西班牙禽流感疫情升溫 全國家禽實施強制圈養
西班牙農業部今天表示，繼先前僅針對高風險地區要求家禽只能飼養於室內後，現已將家禽禁足措施擴大至全國。
法新社報導，農業部在聲明中說，這項命令適用於所有家禽農場，包括有機農場及直接銷售給消費者的小規模業者。
命令規定，鴨子和鵝必須與其他禽類分開飼養，且家禽不得參加市集、展覽以及文化活動。官方尚未宣布禁令終止時間。
農業部指出：「此舉是回應過去一週這項疾病進入西班牙風險升高，因為歐洲各地近期疫情頻傳。」
英國和法國也已針對全國實施類似家禽禁足措施。
根據歐洲動物傳染病通報系統（ADIS），自七月以來，歐洲家禽農場已通報139起疫情，西班牙佔其中14起。
禽流感病毒可經由禽鳥的排泄物及唾液傳播，受污染的飼料和水源也可能導致疫情，農民及衛生當局因此高度關切。
