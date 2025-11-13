性慾低落恐是「早死預兆」 專家示警：長達六個月就有問題

性慾低落或許不單單只是房間裡的問題，更可能與其他身體機能有關，暗示著身體出了問題！

婦產科醫師謝博德（Jessica Shepherd）接受《紐約郵報》（New York Post）受訪表示，雖然體溫、心率、血壓和呼吸頻率是「四大生命徵象」，但她建議將性慾高低也列入考量。她表示，性慾不只是生物尋求性行為的需求，更反應身體和大腦的運作情況。

《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）期刊一項研究指出，性慾低落的男性，因各種原因導致過早死亡的風險，是其他男性近兩倍（1.82 倍）高。

謝博德說，當性慾出現變化，通常會發現荷爾蒙、壓力、血管健康、睡眠品質、情緒、伴侶關係，還有私密處舒適度也都會受影響。性滿意度高的人健康狀況較好，身體較少有病症，心理狀態也較健康。

她進一步解釋，不論是男性或女性，性慾下降可能有下列健康警訊，包含荷爾蒙失調、甲狀腺疾病或其他慢性疾病。謝博德表示，罹患憂鬱症、焦慮症等精神疾病，也會顯著降低性慾，而糖尿病、肥胖症、呼吸中止症等慢性疾病，也都有可能影響性慾。

謝博德建議，如果性慾持續低落超過六個月，可能就有「性慾低下障礙」（Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD），應正視並就醫，好恢復生活品質。她鼓勵大眾，不要忽視性生活健康，因為性慾與長壽和生活品質可說是息息相關。