聯合新聞網／ 綜合報導
營養師坂田指出社群菜單「漂亮」但可能不夠均衡，反而影響身體健康。示意圖／ingimage
營養師坂田指出社群菜單「漂亮」但可能不夠均衡，反而影響身體健康。示意圖／ingimage

許多人為了社群發文貼圖，選擇的飲食只為「好看」而不是「健康」，讓營養師也忍不住跳出來警告改善。美國營養師凱莉．坂田（Kylie Sakaida）近期就接受媒體訪問，特別指出年輕世代的食物迷思，希望民眾能改善飲食習慣，有更健康的飲食模式。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，坂田表示，現在的年輕世代（千禧世代與Z世代）雖然比其他世代更關注健康，卻也因為受到社群媒體影響，不小心陷入飲食陷阱。其中第一個誤區，就是只吃「漂亮」的食物。舉例來說，有許多人為了拍照打卡，只注重視覺效果，而不是營養價值，其實很多有營養的食物雖然不好看，卻能為身體帶來能量、滿足感和情緒穩定，應該以此為根據來選擇食物。

第二個常見的陷阱，是跟著網路流行學吃飯，像是很多人會跟著社群上的標註（hashtag）來決定要吃什麼，比起相信營養師，民眾更相信一些爆紅的飲食方法，反而忘記基礎的飲食原則。她建議，每餐吃飯都攝取蛋白質、纖維、植物、水分等才是真正重要的飲食要點，不要盲目跟從網路風潮。

另一個常見的陷阱，是越來越多人覺得「要餓才健康」，不少人相信餓肚子是在「排毒」、「淨化」，但坂田說，這種「全有或全無」的觀念無法長時間執行，比起餓肚子，不如長期持續一種健康的飲食習慣，反而更有效果。她提到，在選擇食物時，應優先考慮規律與均衡，這麼做不只能保持荷爾蒙和新陳代謝正常，更能維持認知功能和情緒穩定。

營養師 健康飲食
延伸閱讀

相關新聞

性慾低落恐是「早死預兆」 專家示警：長達六個月就有問題

性慾低落或許不單單只是房間裡的問題，更可能與其他身體機能有關，暗示著身體出了問題！

為社群「好看」犧牲健康 營養師警告別陷入這些飲食迷思

許多人為了社群發文貼圖，選擇的飲食只為「好看」而不是「健康」，讓營養師也忍不住跳出來警告改善。美國營養師凱莉．坂田（Kylie Sakaida）近期就接受媒體訪問，特別指出年輕世代的食物迷思，希望民眾能改善飲食習慣，有更健康的飲食模式。

年輕人經常出去趴踢喝酒太放縱？ 挪威研究：未來職業更成功

年輕時愛喝酒狂歡，總會被其他人認為是放縱生活，甚至是「人生失敗組」的開端，但近期一項研究卻提出相反的觀點。挪威一項最新研究發現，年輕時經常出門和朋友狂歡喝酒，反而能夠提升日後職場的發展速度，更有機會在就業環境成功。

赴日旅遊做好防護 東京16年來首次於11月發布流感警報

國人前往日本旅遊要注意，日本東京都13日發布流感的流行警報，比去年提早6周，也是16年來第一次11月已升高到警報級的疫情...

狗養室外不安全！日本熊襲柴犬 飼主悲痛：遺體殘破、內臟都被吃掉

日本秋田縣發生寵物犬遭熊攻擊事件，一名男子在自家院子發現愛犬的殘破遺體，內臟全被熊吃光。飼主悲痛表示「好恨熊，把狗還給我...

日本熊害延燒柴犬也遭殃 警方即日動用步槍獵熊

日本全國熊出沒事件激增，除了人類被襲擊，也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件。警察從今天起獲准允許使用步槍獵殺熊隻，將從...

