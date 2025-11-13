為社群「好看」犧牲健康 營養師警告別陷入這些飲食迷思

許多人為了社群發文貼圖，選擇的飲食只為「好看」而不是「健康」，讓營養師也忍不住跳出來警告改善。美國營養師凱莉．坂田（Kylie Sakaida）近期就接受媒體訪問，特別指出年輕世代的食物迷思，希望民眾能改善飲食習慣，有更健康的飲食模式。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，坂田表示，現在的年輕世代（千禧世代與Z世代）雖然比其他世代更關注健康，卻也因為受到社群媒體影響，不小心陷入飲食陷阱。其中第一個誤區，就是只吃「漂亮」的食物。舉例來說，有許多人為了拍照打卡，只注重視覺效果，而不是營養價值，其實很多有營養的食物雖然不好看，卻能為身體帶來能量、滿足感和情緒穩定，應該以此為根據來選擇食物。

第二個常見的陷阱，是跟著網路流行學吃飯，像是很多人會跟著社群上的標註（hashtag）來決定要吃什麼，比起相信營養師，民眾更相信一些爆紅的飲食方法，反而忘記基礎的飲食原則。她建議，每餐吃飯都攝取蛋白質、纖維、植物、水分等才是真正重要的飲食要點，不要盲目跟從網路風潮。

另一個常見的陷阱，是越來越多人覺得「要餓才健康」，不少人相信餓肚子是在「排毒」、「淨化」，但坂田說，這種「全有或全無」的觀念無法長時間執行，比起餓肚子，不如長期持續一種健康的飲食習慣，反而更有效果。她提到，在選擇食物時，應優先考慮規律與均衡，這麼做不只能保持荷爾蒙和新陳代謝正常，更能維持認知功能和情緒穩定。