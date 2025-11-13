年輕人經常出去趴踢喝酒太放縱？ 挪威研究：未來職業更成功

年輕時愛喝酒狂歡，總會被其他人認為是放縱生活，甚至是「人生失敗組」的開端，但近期一項研究卻提出相反的觀點。挪威一項最新研究發現，年輕時經常出門和朋友狂歡喝酒，反而能夠提升日後職場的發展速度，更有機會在就業環境成功。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，奧斯陸大學（University of Oslo）的社會學家佩德森（Willy Pedersen）近期發表一本新書《藥物的美好與痛苦》（The Beauty and Pain of Drugs），書中記載了他和團隊進行的研究。

佩德森與研究團隊追蹤3,000名受試者超過18年，這些受試者都是挪威人，佩德森調查他們從13歲到31歲的飲酒習慣，發現從青少年時期或二十出頭就開始大量飲酒的人，比滴酒不沾或只喝少量酒精的人相比，擁有更高的教育程度和收入水平。

佩德森表示，這項研究顯示了酒精與社交的關聯性，這些人並不是靠喝酒成功的，而是本身就有比較高的社經地位，有能力飲酒，加上飲酒時更頻繁社交，所以有更好的工作發展。文章指出，在挪威酒精稅收很高，一杯啤酒的價格貴得嚇人，若以100挪威克朗換算，一杯啤酒就要新台幣300元，因此有能力豪飲的人本身就是財力強大的象徵。

不過佩德森也警告，這項研究只是證實社交與飲酒和工作成功有關，並沒有證實獨自飲酒也有相同益處。挪威衛生局的公共衛生主任格蘭倫德（Linda Granlund）並未參與研究，但她警告民眾，就算是少量飲酒，也會對健康造成負面影響。酒精攝取量越低，預期壽命越高，患病風險也越低，建議民眾謹慎選擇飲酒習慣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康