快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

楊哲一立陶宛「山水連線」攝影展 深化台立交流

中央社／ 維爾紐斯13日專電

台灣藝術家楊哲一本月於立陶宛舉行攝影個展「山水連線」，展覽以古典山水畫式的攝影作品，記錄台資水泥企業在台灣、中國與東南亞地區的石灰石礦場遷徙與開採痕跡，邀請觀眾思考人類發展與自然環境間的關係。

「山水連線」展覽核心為楊哲一多年拍攝的攝影作品，呈現台資水泥產業自台灣擴展至中國及東南亞各地的採礦現場。透過凝視被削平的山岳與人為改造的地景，他以宋代山水畫的構圖與意象重構這些工業遺跡，藉此展現人類進步與自然破壞間的張力，形塑出屬於當代語境的山水畫，映照人與自然關係的變遷與省思。

此次展覽由立陶宛攝影師波克斯提斯（SauliusPaukštys）協助策劃。波克斯提斯曾於2023年在台灣文化部的媒合下赴宜蘭駐村2週，以鏡頭記錄對台灣的觀察與印象，並在那段時間結識楊哲一。

駐立陶宛代表王雪虹於11日展覽開幕式致詞時，特別感謝波克斯提斯的協助，並指出台灣與立陶宛藝術家的互訪，展現兩國人民交流的可貴與重要。

楊哲一說，近年來台立關係日益緊密，雙方對彼此的理解逐步加深，但在文化與藝術領域的互動仍有拓展空間。他與波克斯提斯曾於去年共同參與在維爾紐斯（Vilnius）舉辦的台灣主題攝影展「Taiwan Two andTwo」，向立陶宛觀眾呈現台灣的多元面貌；今年雙方進一步構思以個展形式深化交流，促成「山水連線」到立陶宛展出。

楊哲一表示，這次停留立陶宛期間，他也將拜訪更多當地藝術家與攝影協會，期望串連起未來更多台立之間的合作與交流機會，讓台灣與立陶宛的互動進一步延伸至文化與藝術層面。

「山水連線」於立陶宛首都維爾紐斯的施拉佩萊故居博物館（Marija and Jurgis Šlapeliai House-Museum）展出，展期至本月23日止。

立陶宛 攝影師 藝術家
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台北古蹟日聚焦鐵道文化 《無名月台》攝影展展現城市修復與再生軌跡

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

獨／藝術家作品鏡面遭誤認「髒汙」 志工竟拿衛生紙擦拭…基市府致歉

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

相關新聞

年輕人經常出去趴踢喝酒太放縱？ 挪威研究：未來職業更成功

年輕時愛喝酒狂歡，總會被其他人認為是放縱生活，甚至是「人生失敗組」的開端，但近期一項研究卻提出相反的觀點。挪威一項最新研究發現，年輕時經常出門和朋友狂歡喝酒，反而能夠提升日後職場的發展速度，更有機會在就業環境成功。

赴日旅遊做好防護 東京16年來首次於11月發布流感警報

國人前往日本旅遊要注意，日本東京都13日發布流感的流行警報，比去年提早6周，也是16年來第一次11月已升高到警報級的疫情...

狗養室外不安全！日本熊襲柴犬 飼主悲痛：遺體殘破、內臟都被吃掉

日本秋田縣發生寵物犬遭熊攻擊事件，一名男子在自家院子發現愛犬的殘破遺體，內臟全被熊吃光。飼主悲痛表示「好恨熊，把狗還給我...

日本熊害延燒柴犬也遭殃 警方即日動用步槍獵熊

日本全國熊出沒事件激增，除了人類被襲擊，也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件。警察從今天起獲准允許使用步槍獵殺熊隻，將從...

全球網路自由連15年下滑 台灣第7亞洲最佳、中國緬甸墊底

根據今天公布的「網路自由度報告」，全球網路自由連續第15年下降，中國與緬甸一樣敬陪末座，冰島仍是全球網路最自由的國家，台...

日婦遊首爾被撞死…外國客屢遭車禍奪命 韓媒痛批：國家之恥

根據日媒FNN駐首爾支局長一之瀬登的報導，近來韓國接連發生外國觀光客遭遇交通事故的悲劇，韓媒痛批這是「國家的恥辱」。11月初，日本一對母女在首爾觀光時，於東大門前的斑馬線被酒駕車輛撞擊，母親（58歲）當場身亡，女兒（38歲）手臂骨折，這起事故震驚日韓兩國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。