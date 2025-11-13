赴日旅遊做好防護 東京16年來首次於11月發布流感警報

國人前往日本旅遊要注意，日本東京都13日發布流感的流行警報，比去年提早6周，也是16年來第一次11月已升高到警報級的疫情；福岡的流感情況則達注意報的等級。

東京新聞及TBS報導，近1周（11月3日至9日）31個保健所（類似衛生所）中有12處、占東京人口46%轄區，1處平均接獲超過30名病例通報，是前一周的1.2倍，已達東京都發布警報的標準。整體病例為平均29.03人。上次在11月發警報為2009年。

9月以後，東京的托育設施、幼稚園、學校，有1125件全學年停課或全校停課的案例，是去年的10倍以上。東京都再次呼籲民眾務必洗手、消毒並戴好口罩。

國人喜愛的另一旅遊地福岡，13日也發布本季第一次的注意報。西日本新聞報導，福岡縣內上周的流感病例是前一周的1.51倍，報1562人，平均每一醫療院所有12.80個病例，超過基準值的10人。福岡市及北九州市等已超過15人。