狗養室外不安全！日本熊襲柴犬 飼主悲痛：遺體殘破、內臟都被吃掉

日本秋田縣發生寵物犬遭熊攻擊事件，一名男子在自家院子發現愛犬的殘破遺體，內臟全被熊吃光。飼主悲痛表示「好恨熊，把狗還給我」。

集英社Online報導，事發在10月30日，秋田縣大館市北部一處民宅飼養的狗遭熊攻擊。17歲的公柴犬「大」（ダイ）被發現時，遺體已面目全非。

60歲的飼主A先生表示，狗屋設在院子裡的農具小屋裡，因為晚上狗會出去上廁所，所以門都保持敞開。小屋前有一塊小菜圃，當時清晨6時半左右要帶狗去散步，發現牠就倒在那裡。「本來牠應該待在小屋裡，我就覺得很奇怪。牠腹部上覆著落葉，我把落葉撥開後，看到牠肚子整個凹下去，內臟都被吃光了。」

狗的項圈拉繩被扯到最長，狗屋前也留有疑似血跡。牠倒臥的菜圃上還發現疑似熊的腳印與糞便。A表示，搬回老家秋田已經10年，附近以前也會有熊出沒，但從沒聽說過狗被攻擊，「看到糞便和腳印後，我才意識到熊來過」。

與A先生同住的母親表示，凌晨2時左右曾聽到動物的慘叫聲，但當時沒想到是自家的狗。

報案後，警方、市府人員與獵人陸續到場，並在A家附近設置箱型捕獸陷阱。忙完整個上午，情緒稍微平靜下來後，A突然感到淚水滑過臉頰。「為什麼會這樣死掉...」那一刻，他才真正意識到愛犬已經不在。

A表示，狗是父親跟朋友領養來的，個性調皮，「17歲了還能在院子裡狂奔，自己玩得很開心」，雖然年紀大了，隨時離世也不奇怪，可是完全看不出老態，上廁所也會自己走到外面，非常聰明。

襲擊狗的熊目前下落不明。A難掩憤怒表示：「牠是動物沒錯，但我還是無法原諒。我好恨熊，把『大』還給我。」

A說這一帶原本就有很多家庭養狗來防熊，「現在熊快冬眠，一定是餓到受不了才會下山吧」。A也害怕下一個遇襲的可能就是自己。民間輿論則開始呼籲，在熊進入冬眠期前的這段時間，務必把原本養在室外的狗狗帶進室內。

另外，日本警察廳13日起，將在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。警方不會進入山區，而是專門對付闖入人類生活圈的熊。初期編制為每隊4人，包括兩名持步槍的機動隊員、一名指揮官，以及負責與地方政府聯繫協調的人員。每個縣預計配置兩支小隊。