日本熊害延燒柴犬也遭殃 警方即日動用步槍獵熊

中央社／ 東京13日專電
日本熊害頻傳。（路透）
日本全國熊出沒事件激增，除了人類被襲擊，也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件。警察從今天起獲准允許使用步槍獵殺熊隻，將從其他地區調派機動隊警官，前往熊害最嚴重的岩手縣與秋田縣，與當地警察合作展開獵殺行動。

日本今年熊出沒數量異常激增，因為熊襲擊而喪生的人數已達到13人，昨天甚至有熊出現在機場停機坪、造成班機誤點。前秋田縣知事佐竹敬久表示，現在情況宛如戰爭，「老人不能散步，小孩不能在外面玩。熊讓所有人的健康、成長、生活都受到影響。這已經是戰爭了。沒辦法過普通的日常生活，跟戰時有什麼兩樣？」

每日新聞報導，過去熊害問題靠獵友會協助，但獵友會的成員早就高齡化，人手不足。警方決定緊急介入參與獵熊，派遣時間持續到目前的危險狀況解除為止。

為了能讓警方使用步槍獵殺熊，警察廳6日修改國家公安委員會規則，從今天起開始實施。警察廳昨天向全國警察發布通報，告知獵殺熊的應對方式與作業流程。今後如果有其他地區的熊害情況惡化，警方也會考慮追加派遣人力。

在岩手、秋田縣的獵熊警察隊為每隊4人、每縣2隊的編制。每隊中有2人攜帶步槍，兩縣合計共有8名槍手。警方不會進入山區開槍，主要獵殺出現在居民區的熊。

警方隊伍將以輪調方式派駐當地，最初1週與獵友會合作，掌握熊的習性、確認出沒地點，並進行射擊訓練，接下來兩週正式投入獵殺任務。

不少居民期待警察加入獵熊陣容。秋田縣鹿角市一名70多歲男性表示，他每天都活在「熊可能會出現」的恐懼當中，感覺到「熊已經逐漸知道人類生活區的食物更豐富、環境更好，因此愈來愈不害怕人類」。

他表示，如果熊不能重新學會「人類是可怕的」，牠們可能再也不會回到山裡了。如果警方不用步槍，這種情況將無法平息。

當地政府透過電子郵件，提醒居民外出務必鎖好家門、盡量避免外出。有居民說，現在出門一定會開車，不再走路；也有人說，常夢到被熊襲擊而被嚇醒，只希望能盡快回到正常生活。

隨著熊出沒地點愈來愈逼近人類生活圈，除了居民之外，人類的好朋友狗狗也遭到襲擊。

昨天上午，秋田市下北手寒川一戶住家的4歲柴犬被熊襲擊並拖走。飼主表示，當時他準備去點燃爆竹趕熊，結果熊竟然把狗屋連狗一起拖走。被襲擊的柴犬當時被鏈子拴著，可能因此無法逃脫。

案發地點被稻田環繞，曾有人在附近目擊幼熊。獵友會展開搜尋，下午發現了柴犬的項圈，但沒有發現柴犬和熊的行蹤。上個月，秋田縣大館市也發生了柴犬遭熊攻擊的事件。

在熊經常出沒的地區，把寵物飼養在戶外也提升了被熊攻擊的風險。

警察 秋田 柴犬 熊害
