全球網路自由連15年下滑 台灣第7亞洲最佳、中國緬甸墊底

根據今天公布的「網路自由度報告」，全球網路自由連續第15年下降，中國與緬甸一樣敬陪末座，冰島仍是全球網路最自由的國家，台灣以79分名列全球第7，為亞洲最佳。

法新社報導，總部設於華盛頓的民主研究組織「自由之家」（Freedom House）發布「網路自由度報告」（Freedom on the Net）指出，美國與德國的網路自由度雙雙下滑，顯示西方民主國家與專制政權一樣，正在對網路施加愈來愈多限制。

根據報告，全球網路自由已連續第15年下降，其中有多個仍被歸類為「自由」的國家分數較往年退步。

報告共同執筆人威斯泰因松（Kian Vesteinsson）表示，專制與傾向專制的國家出現更嚴重的網路壓制，主因是威權政府將限制網路與言論視為維持權力的一種手段。然而，民主國家今年的狀況也有所惡化。

他說，北美與西歐出現公民空間萎縮的趨勢，有些國家則對「仇恨或具爭議的言論」加強限制。

報告顯示，在截至2025年5月的一年中，美國在滿分100分的評比中得到73分，創下歷史新低，比去年退步3分，部分歸因於川普政府以網路言論為由拘留多名外籍人士，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也揚言要驅逐批評以色列的人士，引發司法挑戰。

德國同樣退步3分至74分。自由之家指出，德國自我審查現象日益嚴重，並嚴格執行禁止仇恨言論和誹謗的法律。

自由之家說，一名極右翼網站編輯因在社群媒體發布批評政治人物的合成圖，被判緩刑與罰款。

川普政府多次批評德國的言論自由紀錄，柏林方面則強調，德國的納粹（Nazi）歷史使其必須採取保護措施。

評分下滑幅度最大的國家包括肯亞、委內瑞拉與喬治亞。肯亞曾因全國示威活動而暫時切斷網路。

此外，塞爾維亞從「自由」降為「部分自由」，尼加拉瓜則從「部分自由」降為「不自由」。

孟加拉學生起義後，新政府放寬了網路限制，使其網路自由獲得顯著改善。

緬甸與中國排名墊底，僅拿下9分。緬甸軍政府鐵腕鎮壓異議人士，對網路言論進行系統性審查與監控，中國則建立了全面性的「防火長城」，目的在移除對執政共產黨構成威脅的內容。

冰島仍是網路自由度最高的國家，其次是愛沙尼亞、智利、哥斯大黎加、加拿大。

台灣以79分名列全球第7，為亞洲最佳；日本以78分排名第8。

自由之家成立於二戰期間，歷來主要由美國國會資助但獨立運作。