全球網路自由連15年下滑 台灣第7亞洲最佳、中國緬甸墊底

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
瀏覽網頁示意圖。圖／AI生成
瀏覽網頁示意圖。圖／AI生成

根據今天公布的「網路自由度報告」，全球網路自由連續第15年下降，中國與緬甸一樣敬陪末座，冰島仍是全球網路最自由的國家，台灣以79分名列全球第7，為亞洲最佳。

法新社報導，總部設於華盛頓的民主研究組織「自由之家」（Freedom House）發布「網路自由度報告」（Freedom on the Net）指出，美國德國的網路自由度雙雙下滑，顯示西方民主國家與專制政權一樣，正在對網路施加愈來愈多限制。

根據報告，全球網路自由已連續第15年下降，其中有多個仍被歸類為「自由」的國家分數較往年退步。

報告共同執筆人威斯泰因松（Kian Vesteinsson）表示，專制與傾向專制的國家出現更嚴重的網路壓制，主因是威權政府將限制網路與言論視為維持權力的一種手段。然而，民主國家今年的狀況也有所惡化。

他說，北美與西歐出現公民空間萎縮的趨勢，有些國家則對「仇恨或具爭議的言論」加強限制。

報告顯示，在截至2025年5月的一年中，美國在滿分100分的評比中得到73分，創下歷史新低，比去年退步3分，部分歸因於川普政府以網路言論為由拘留多名外籍人士，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也揚言要驅逐批評以色列的人士，引發司法挑戰。

德國同樣退步3分至74分。自由之家指出，德國自我審查現象日益嚴重，並嚴格執行禁止仇恨言論和誹謗的法律。

自由之家說，一名極右翼網站編輯因在社群媒體發布批評政治人物的合成圖，被判緩刑與罰款。

川普政府多次批評德國的言論自由紀錄，柏林方面則強調，德國的納粹（Nazi）歷史使其必須採取保護措施。

評分下滑幅度最大的國家包括肯亞、委內瑞拉與喬治亞。肯亞曾因全國示威活動而暫時切斷網路。

此外，塞爾維亞從「自由」降為「部分自由」，尼加拉瓜則從「部分自由」降為「不自由」。

孟加拉學生起義後，新政府放寬了網路限制，使其網路自由獲得顯著改善。

緬甸與中國排名墊底，僅拿下9分。緬甸軍政府鐵腕鎮壓異議人士，對網路言論進行系統性審查與監控，中國則建立了全面性的「防火長城」，目的在移除對執政共產黨構成威脅的內容。

冰島仍是網路自由度最高的國家，其次是愛沙尼亞、智利、哥斯大黎加、加拿大。

台灣以79分名列全球第7，為亞洲最佳；日本以78分排名第8。

自由之家成立於二戰期間，歷來主要由美國國會資助但獨立運作。

網路 德國 美國
日本熊害延燒柴犬也遭殃 警方即日動用步槍獵熊

日本全國熊出沒事件激增，除了人類被襲擊，也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件。警察從今天起獲准允許使用步槍獵殺熊隻，將從...

日婦遊首爾被撞死…外國客屢遭車禍奪命 韓媒痛批：國家之恥

根據日媒FNN駐首爾支局長一之瀬登的報導，近來韓國接連發生外國觀光客遭遇交通事故的悲劇，韓媒痛批這是「國家的恥辱」。11月初，日本一對母女在首爾觀光時，於東大門前的斑馬線被酒駕車輛撞擊，母親（58歲）當場身亡，女兒（38歲）手臂骨折，這起事故震驚日韓兩國。

大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安、生存威脅

冰島氣候部長表示，冰島政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定最壞情境的應對策略。

運輸機在喬治亞上空解體 土耳其證實20軍人殉職

土耳其國防部12日表示，一架C-130軍用運輸機11日在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因...

懶人卡／日本史上最嚴重熊害 看成因、旅遊風險區和自保措施

日本熊害爆發，熊類大舉進入商業區和民宅區域，連東京也淪陷，攻擊人類事件超過100件，已至少13人喪命，創下歷年新高，熊出沒次數更暴增六倍高達8000多起，引發日本全國各地恐慌。《聯合新聞網》帶你一次了解為何熊害越來越嚴重，以及赴日旅遊該避開哪些風險區域和遇熊的保命措施。

