高空詐騙事件！飛行員偽造證書升任機長 載客往返歐洲多國

立陶宛航空公司「艾維恩快運」（Avion Express）近日爆出「高空詐騙」事件，一名副機長涉嫌偽造證書，取得機長資格，並駕駛載有數百名乘客的航班往來歐洲各地。

飛機上指揮飛行的最高權限屬於機長，機長的指示具有決定性，必須遵從，因此要晉升到這個位階也有嚴格要求。紐約郵報12日轉述德國媒體《aeroTelegraph》報導，一名冒牌機長過去僅曾在嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）擔任副機長，缺乏必要的資格，卻在艾維恩快運當上機長。他的身分並未公開，擔任機長的時間也仍不明。

艾維恩快運證實曾聘用這名飛行員，並已將他撤職。發言人向《aeroTelegraph》表示，公司近日接獲有關該名飛行員職涯背景的未經證實資訊後，已立即啟動內部調查，目前仍在進行中。發言人補充，公司招聘程序符合航空法規，並強調「安全與合規」始終是最高優先。

這名男子據報還透過艾維恩快運替其他西歐航空公司執飛航班，其中包括總部設於德國的歐洲之翼航空（Eurowings）。歐洲之翼航空則證實，已將此事交由安全專家進行更詳細的檢視。

艾維恩快運成立於2005年，是一家專為其他航空公司提供飛機與完整機組的「濕租」（wet-lease）企業，隸屬立陶宛持有、總部設於愛爾蘭的母公司Avia Solutions Group，主要提供往返歐洲、拉丁美洲與中東的包機服務。根據空中巴士（Airbus）官網資料，艾維恩快運的機隊由55架A320系列客機組成，每架可搭載最多180名乘客。