快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

印度新婚婦搭衣索比亞航罹難　美陪審團：波音須賠9億台幣

中央社／ 芝加哥12日綜合外電報導
圖為示意圖，非新聞當是飛機。路透
圖為示意圖，非新聞當是飛機。路透

在首宗涉及波音737 MAX致命空難的民事審判中，美國陪審團今天裁定，這家航空製造巨頭須向一名新婚印度籍罹難者的家屬支付2845萬美元（約新台幣9.26億元）賠償金。

此案涉及新德里居民賈格（Shikha Garg）的家屬，她在2019年3月的衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）空難中喪生。

衣航空難是兩起波音737 MAX（Boeing 737 MAX）致命墜機事件之一，兩場空難共奪走346條人命。

經過約兩小時審議，芝加哥聯邦法院陪審團裁定的總額包括：1000萬美元精神痛苦補償、1000萬美元賠償罹難者賈格的痛苦與折磨，以及其他項目賠償。

賈格的夫婿巴塔查雅（Soumya Bhattacharya）告訴法新社：「我們欣然接受這個裁決，我們是為了陪審團審判而來，這個結果完全可以接受。」

波音公司對這些致命事故表達遺憾。

波音發言人表示：「我們對所有在獅子航空（LionAir Flight）610號班機與衣索比亞航空302號班機中失去親人者致以最深切的歉意。」

「雖然我們已透過和解解決了絕大多數的訴訟，但家屬仍有權透過法庭損害賠償審判來主張權益，我們尊重他們的權利。」

2019年3月10日衣索比亞航空班機從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴起飛6分鐘後墜毀，機上157人全部罹難。

在波音與其他衣索比亞航空及2018年獅子航空罹難者家屬達成多起民事和解後，賈格一案成為首宗進入審判程序的案例。

衣索比亞 波音 亞航
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

波音同意支付逾340億元 美法官撤銷墜機案刑事指控

SpaceX星鏈服務進軍印度 馬哈拉什特拉邦搶先體驗

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

波音防務工人罷工 4度否決資方提案

相關新聞

懶人卡／日本史上最嚴重熊害 看成因、旅遊風險區和自保措施

日本熊害爆發，熊類大舉進入商業區和民宅區域，連東京也淪陷，攻擊人類事件超過100件，已至少13人喪命，創下歷年新高，熊出沒次數更暴增六倍高達8000多起，引發日本全國各地恐慌。《聯合新聞網》帶你一次了解為何熊害越來越嚴重，以及赴日旅遊該避開哪些風險區域和遇熊的保命措施。

遇襲「摔熊」日網狂讚！57歲拉麵店員負傷熬湯太強 老闆曝背景有料

青森縣三戶町的「麵工房てんや三戶店」，9日凌晨驚傳黑熊闖入襲人事件。一名57歲男性店員在準備湯底時突遭身長約1公尺的熊襲擊，雖臉部受傷流血，仍奮力反擊把熊摔出去，隨後竟又若無其事地繼續煮湯。這段「血淋淋還不忘工作的拉麵魂」登上新聞後，引發日本網友熱烈討論「這才是真職人！」、「能把熊丟出去太強了！」。

高空詐騙事件！飛行員偽造證書升任機長 載客往返歐洲多國

立陶宛航空公司「艾維恩快運」（Avion Express）近日爆出「高空詐騙」事件，一名副機長涉嫌偽造證書，取得機長資格...

印度新婚婦搭衣索比亞航罹難　美陪審團：波音須賠9億台幣

在首宗涉及波音737 MAX致命空難的民事審判中，美國陪審團今天裁定，這家航空製造巨頭須向一名新婚印度籍罹難者的家屬支付...

泰國母親疑帶12歲女兒到日賣淫　泰警赴台灣談引渡

一名泰國母親今年稍早疑似帶12歲女兒到日本賣淫涉嫌觸法，不過這名泰國母親目前人在台灣，且因涉入賣春事件被拘留。泰國警方幹...

頭號傳染病！世衛：結核病2024年導致123萬人死

世界衛生組織（WHO）今天表示，結核病仍是全球頭號傳染病，估計去年奪走123萬條生命；世衛警告，近年在對抗結核病的進展十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。