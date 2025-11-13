印度新婚婦搭衣索比亞航罹難　美陪審團：波音須賠9億台幣

在首宗涉及波音737 MAX致命空難的民事審判中，美國陪審團今天裁定，這家航空製造巨頭須向一名新婚印度籍罹難者的家屬支付2845萬美元（約新台幣9.26億元）賠償金。

此案涉及新德里居民賈格（Shikha Garg）的家屬，她在2019年3月的衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）空難中喪生。

衣航空難是兩起波音737 MAX（Boeing 737 MAX）致命墜機事件之一，兩場空難共奪走346條人命。

經過約兩小時審議，芝加哥聯邦法院陪審團裁定的總額包括：1000萬美元精神痛苦補償、1000萬美元賠償罹難者賈格的痛苦與折磨，以及其他項目賠償。

賈格的夫婿巴塔查雅（Soumya Bhattacharya）告訴法新社：「我們欣然接受這個裁決，我們是為了陪審團審判而來，這個結果完全可以接受。」

波音公司對這些致命事故表達遺憾。

波音發言人表示：「我們對所有在獅子航空（LionAir Flight）610號班機與衣索比亞航空302號班機中失去親人者致以最深切的歉意。」

「雖然我們已透過和解解決了絕大多數的訴訟，但家屬仍有權透過法庭損害賠償審判來主張權益，我們尊重他們的權利。」

2019年3月10日衣索比亞航空班機從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴起飛6分鐘後墜毀，機上157人全部罹難。

在波音與其他衣索比亞航空及2018年獅子航空罹難者家屬達成多起民事和解後，賈格一案成為首宗進入審判程序的案例。