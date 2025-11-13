泰國母親疑帶12歲女兒到日賣淫　泰警赴台灣談引渡

一名泰國母親今年稍早疑似帶12歲女兒到日本賣淫涉嫌觸法，不過這名泰國母親目前人在台灣，且因涉入賣春事件被拘留。泰國警方幹部今天啟程前往台灣討論引渡事宜。

一名12歲泰國少女先前疑似在母親的介紹下，被迫在日本東京都文京區一間按摩店賣淫，東京都警視廳已經依涉嫌違反兒童福祉法，取得少女母親的逮捕令。

這間按摩店的業者細野正之，涉嫌於今年6月到7月，強迫這名泰國少女在他位於文京區湯島地區的店舖接客，涉嫌違反勞動基準法，僱用未滿15歲兒童，已在本月稍早被捕。

據信少女被迫向男顧客提供性服務，33天內接客60次。她的母親把少女留在店內後隨即離開，直到少女9月向東京出入國在留管理局求助，整起案件才曝光。

綜合共同社、「朝日新聞」、日本電視台（NipponTV）報導，這名泰國少女被視為人口販賣的受害者，目前已被安置。

泰國警方本週稍早已派幹部造訪日本東京都警察廳。相關人士透露，雙方就引渡少女母親等事宜交換意見，並確認未來如何合作支援這名泰國少女。

而泰國警方幹部今天已經啟程從日本前往台灣，將與台灣當局協調移送這名泰國母親。這名泰國警方幹部在行前表示，「與日方的協議相當順利」、「必須與（台灣方面）協議引渡（這名母親）的程序」。

數名消息人士透露，這名母親年齡為20多歲，疑似知道上述按摩店是在賣淫的情況下，仍非法介紹女兒到店裡工作。而這名泰國母親因為涉入賣春相關案件，目前被台灣當局拘留。

東京都警視廳正在調查涉案人士，以及這名泰國母親與這起事件的關係。