快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

馬太鞍溪新生堰塞湖下午可能溢流 花蓮縣府急宣布：光復停班停課

泰國母親疑帶12歲女兒到日賣淫　泰警赴台灣談引渡

中央社／ 東京13日綜合外電報導
受害女性示意圖。圖／AI生成 吳銘書
受害女性示意圖。圖／AI生成 吳銘書

一名泰國母親今年稍早疑似帶12歲女兒到日本賣淫涉嫌觸法，不過這名泰國母親目前人在台灣，且因涉入賣春事件被拘留。泰國警方幹部今天啟程前往台灣討論引渡事宜。

一名12歲泰國少女先前疑似在母親的介紹下，被迫在日本東京都文京區一間按摩店賣淫，東京都警視廳已經依涉嫌違反兒童福祉法，取得少女母親的逮捕令。

這間按摩店的業者細野正之，涉嫌於今年6月到7月，強迫這名泰國少女在他位於文京區湯島地區的店舖接客，涉嫌違反勞動基準法，僱用未滿15歲兒童，已在本月稍早被捕。

據信少女被迫向男顧客提供性服務，33天內接客60次。她的母親把少女留在店內後隨即離開，直到少女9月向東京出入國在留管理局求助，整起案件才曝光。

綜合共同社、「朝日新聞」、日本電視台（NipponTV）報導，這名泰國少女被視為人口販賣的受害者，目前已被安置。

泰國警方本週稍早已派幹部造訪日本東京都警察廳。相關人士透露，雙方就引渡少女母親等事宜交換意見，並確認未來如何合作支援這名泰國少女。

而泰國警方幹部今天已經啟程從日本前往台灣，將與台灣當局協調移送這名泰國母親。這名泰國警方幹部在行前表示，「與日方的協議相當順利」、「必須與（台灣方面）協議引渡（這名母親）的程序」。

數名消息人士透露，這名母親年齡為20多歲，疑似知道上述按摩店是在賣淫的情況下，仍非法介紹女兒到店裡工作。而這名泰國母親因為涉入賣春相關案件，目前被台灣當局拘留。

東京都警視廳正在調查涉案人士，以及這名泰國母親與這起事件的關係。

泰國 母親 日本
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

泰國台灣電影展開幕 吸引泰籍導演和演員出席

引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國大陸警方

泰國母親疑帶12歲女兒到日本賣淫 警取得逮捕令

15歲少女控訴遭4男綁架！車上性侵凌辱9小時 印警拘22歲貨車司機

相關新聞

懶人卡／日本史上最嚴重熊害 看成因、旅遊風險區和自保措施

日本熊害爆發，熊類大舉進入商業區和民宅區域，連東京也淪陷，攻擊人類事件超過100件，已至少13人喪命，創下歷年新高，熊出沒次數更暴增六倍高達8000多起，引發日本全國各地恐慌。《聯合新聞網》帶你一次了解為何熊害越來越嚴重，以及赴日旅遊該避開哪些風險區域和遇熊的保命措施。

遇襲「摔熊」日網狂讚！57歲拉麵店員負傷熬湯太強 老闆曝背景有料

青森縣三戶町的「麵工房てんや三戶店」，9日凌晨驚傳黑熊闖入襲人事件。一名57歲男性店員在準備湯底時突遭身長約1公尺的熊襲擊，雖臉部受傷流血，仍奮力反擊把熊摔出去，隨後竟又若無其事地繼續煮湯。這段「血淋淋還不忘工作的拉麵魂」登上新聞後，引發日本網友熱烈討論「這才是真職人！」、「能把熊丟出去太強了！」。

高空詐騙事件！飛行員偽造證書升任機長 載客往返歐洲多國

立陶宛航空公司「艾維恩快運」（Avion Express）近日爆出「高空詐騙」事件，一名副機長涉嫌偽造證書，取得機長資格...

印度新婚婦搭衣索比亞航罹難　美陪審團：波音須賠9億台幣

在首宗涉及波音737 MAX致命空難的民事審判中，美國陪審團今天裁定，這家航空製造巨頭須向一名新婚印度籍罹難者的家屬支付...

泰國母親疑帶12歲女兒到日賣淫　泰警赴台灣談引渡

一名泰國母親今年稍早疑似帶12歲女兒到日本賣淫涉嫌觸法，不過這名泰國母親目前人在台灣，且因涉入賣春事件被拘留。泰國警方幹...

頭號傳染病！世衛：結核病2024年導致123萬人死

世界衛生組織（WHO）今天表示，結核病仍是全球頭號傳染病，估計去年奪走123萬條生命；世衛警告，近年在對抗結核病的進展十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。