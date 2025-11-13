頭號傳染病！世衛：結核病2024年導致123萬人死

世界衛生組織（WHO）今天表示，結核病仍是全球頭號傳染病，估計去年奪走123萬條生命；世衛警告，近年在對抗結核病的進展十分脆弱。

法新社報導，世衛在年度報告指出，2024年結核病死亡人數比2023年下降3%，病例數下降近2%。

全球去年估計有1070萬人罹患結核病：其中男性580萬，女性370萬，兒童120萬。

結核病是一種可預防與可治癒的疾病，由細菌引起，最常侵襲肺部。結核病患者在咳嗽、打噴嚏或吐痰時，細菌會經由空氣傳播。

世界衛生組織官員卡薩耶娃（Tereza Kasaeva）表示，自新冠疫情爆發以來，結核病的病例與死亡人數首次下降，新冠疫情曾一度擾亂相關服務。

卡薩耶娃指出：「經費削減以及導致疫情持續的各種因素，正威脅著得之不易的進展，但只要有政治承諾、持續投入資源以及全球團結合作，我們就能扭轉局勢，徹底終結這個古老的殺手。」

2024年，全球2/3結核病的病例，集中在8個國家。這8個國家分別是：印度（25%）、印尼（10%）、菲律賓（6.8%）、中國（6.5%）、巴基斯坦（6.3%）、奈及利亞（4.8%）、剛果民主共和國（3.9%）和孟加拉（3.6%）。

導致結核病流行的5大主要風險因素包括：營養不良、愛滋病毒感染、糖尿病、吸菸與酒精違常使用。

結核病是愛滋病毒感染者死亡的主要原因，去年死亡人數高達15萬人。

「經歷多年挫折後，全球結核病負擔下降，檢測、治療、社會安全和研究方面取得的進展均讓人欣慰，但進展並不等同於勝利。」世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示。

譚德塞說，「結核病明明可以預防和治癒，卻仍然每年奪走超過100萬人生命，這令人無法接受。」

儘管結核病在全球造成毀滅性影響，但1個多世紀以來，並沒有新的結核病疫苗獲得許可，目前也還沒有成人結核病疫苗。