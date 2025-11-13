遇襲「摔熊」日網狂讚！57歲拉麵店員負傷熬湯太強 老闆曝背景有料

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
青森拉麵店員工清晨熬湯底遇熊反擊，負傷後仍繼續工作，經店主勸說才就醫。黑熊示意圖。 圖／Ingimage
青森拉麵店員工清晨熬湯底遇熊反擊，負傷後仍繼續工作，經店主勸說才就醫。黑熊示意圖。 圖／Ingimage

青森縣三戶町的「麵工房てんや三戶店」，9日凌晨驚傳黑熊闖入攻擊店員事件。一名57歲男性店員在準備湯底時突遭身長約1公尺的熊襲擊，雖臉部受傷流血，仍奮力反擊把熊摔出去，隨後竟又若無其事地繼續煮湯。這段「血淋淋還不忘工作的拉麵魂」登上新聞後，引發日本網友熱烈討論，「這才是真職人！」、「能把熊丟出去太強了！」。

據日媒「女性自身」報導，店主佐佐木剛接受採訪時回憶，事發後約五點半，他趕到店裡時，看見員工滿臉是血仍在廚房忙碌，店主勸說若遭細菌感染會更嚴重，這名店員才答應就醫。後來店主叫了救護車，讓店員到醫院縫了右眼皮和鼻子的傷口後，目前返家休養。

這名綽號為「傳奇」的57歲店員，其實是一年前才轉職的前醫療人員，一直在透析專科醫院工作。因喜歡拉麵，退休後才到拉麵店工作。店主表示：「他個性沉著，學生時期是棒球隊員，身體結實，可能因有醫學背景，知道自己傷勢不嚴重才會那麼冷靜。」

由於店後方鄰近農田與幼兒園，正加裝防熊圍欄以防再度發生類似事件，所以店家暫時休息中。佐佐木苦笑說：「這次真是太驚險了，幸好那天是星期日，幼兒園休息，否則後果不堪設想。」

熊出沒 黑熊 青森 拉麵 店員
