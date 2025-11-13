太陽風暴再現帶來絢爛極光　通訊系統可能受干擾

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
圖為極光示意圖。新華社
圖為極光示意圖。新華社

受到劇烈的太陽活動影響，異常低緯度地區預計將在今天晚上到明天再次出現壯麗的極光，但這也會對通訊網路構成風險。

法新社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），這個罕見事件從本週早些時候開始，可能將持續到明天。

這個現象今天晚上可在紐西蘭與澳洲的天空觀測到，是由太陽大量噴射太陽粒子造成的，也稱為日冕物質拋射（coronal mass ejection），當這些粒子抵達地球時會引發地磁風暴

美國國家海洋暨大氣總署表示，昨天出現5級地磁風暴中的4級磁暴，而另一波日冕物質拋射的到來，意味著明天會再次發生類似事件。

昨天晚上，遠至墨西哥南部的天空都被微弱的粉紅色與綠色光芒照亮，讓許多民眾驚喜不已。平常，他們必須前往更靠近地球兩極的地方才能一探極光。

去年，地球發生20年來的首次5級地磁風暴，當時北極光與南極光同樣帶來壯觀景象。

然而，強烈的太陽風暴帶來的不只是令人驚豔的光芒，還會擾亂通訊系統，導致衛星故障與電網過載。

由於本週太陽事件帶來的風險，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司藍源公司（Blue Origin）今天被迫再度推遲「新葛倫」（NewGlenn）火箭的發射。

路透社報導，新葛倫是一枚兩節式、可重型運載的火箭，高度達32層樓，原訂9日從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）的美國太空軍基地（U.S. SpaceForce Station）發射，任務是運載兩枚前往火星的EscaPADE衛星。不過，由於雲層濃厚，當天的升空計畫最終被取消。

這項任務後來改期至今天，但在美國太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）發布嚴重地磁風暴警報後，藍色起源公司再次無限期取消發射。

為了觀賞極光，專家建議愛好者尋找遠離城市燈光的漆黑天空，並攜帶相機或智慧型手機前往，這樣即使肉眼看不見，也能透過長時間曝光的照片捕捉到極光。

極光 風暴 美國
