米價居高不下…名古屋餐廳祭「生魚片、白飯吃到飽」：找回日本人的幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
日本名古屋車站附近新店開幕，推生魚片、米飯、炸物吃到飽搶客。示意圖／ingimage
日本名古屋車站附近新店開幕，推生魚片、米飯、炸物吃到飽搶客。示意圖／ingimage

日本米價高漲、人力成本上升、政府甚至祭出「買米補助券」之際，名古屋卻出現一家主打「白飯生魚片吃到飽」的新店開幕，反差引發熱議。根據「東海電視台」報導，日本各地超市目前仍可見5公斤售價落在4千至5千日圓（台幣約805到1005元）的白米，價格居高不下，不少民眾開始減少買米、改吃麵包或麵食，產生「米食疏離」的現象。

就在這樣的氣氛下，名古屋市中村區的新餐廳「漁港食堂 えびす市場」於12日開幕，推出限時60分鐘3300日圓（約台幣663元）的「生魚片、炸物、白飯吃到飽」，開店前就大排長龍。業者強調，藉由與固定農家簽約、避開中間盤商進貨，以及採自助式減少人力支出，才得以壓低成本。

現場供應的長崎產鮪魚背肉厚切，搭配現煮白飯，吸引饕客直呼「這樣豪邁吃鮪魚太幸福了」。店家也表示：「希望客人能透過美味的生魚片與白飯，重新感受身為日本人的幸福感。」

但根據最新統計，10月日本超市平均米價仍較三年前翻倍。政府近日考慮透過「重點支援地方交付金」的機制，發放可兌換白米的「米券」以減輕民生壓力。不過民眾反應兩極，有人認為「若能確實幫助家庭節省開銷」，也是不錯的方式，但也有人質疑「這只是暫時性措施，根本無法改善長期生活的困境」。

白飯 生魚片 吃到飽 鮪魚 名古屋 日本
