日婦遊首爾被撞死…外國客屢遭車禍奪命 韓媒痛批：國家之恥

根據日媒「FNN」駐首爾支局長一之瀬登的報導，近來韓國接連發生外國觀光客遭遇交通事故的悲劇，韓媒痛批這是「國家的恥辱」。11月初，日本一對母女在首爾觀光時，於東大門前的斑馬線被酒駕車輛撞擊，母親（58歲）當場身亡，女兒（38歲）手臂骨折，這起事故震驚日韓兩國。

更早之前，10月21日日本遊客一家三口在首爾市區搭乘計程車時，遭遇嚴重車禍。當時70多歲的司機誤踩油門當煞車，衝出車道與對向車輛正面相撞，再衝破護欄撞進公園。父親肋骨骨折、母親重傷，僅9個月大的女嬰至今仍昏迷不醒。傷者父親透過律師向媒體表示，事發時司機一邊哼歌、一邊加速，儘管我們大喊「煞車！」仍毫無反應。「他說是誤踩油門，但當時沒有紅綠燈，也不是緊急狀況，實在難以理解。」

事實上，外國人在韓國發生交通事故的比例正逐年增加。根據韓國警察廳統計，2023年共有1579名外國旅客受害，2024年增至1718人，今年截至8月已達1169人。10月底，江南地區也發生一名30多歲的加拿大男性遭酒駕車輛撞死的案件，同行的韓國女性重傷，這些事故接連引起輿論撻伐。

韓媒《每日新聞》在11月12日的評論中指出，儘管政府早在2018年加強酒駕刑罰、2022年也增訂右轉停讓行人規定，「但政府執法不嚴、民眾漠不關心，導致這些悲劇接連上演，已是國家之恥」。如今，東大門事故現場仍可見韓國民眾獻花悼念，卡片上以日韓雙語寫著：「身為韓國人深感羞愧，願逝者安息。」韓國預估2025年外國觀光客將突破2000萬人，但這一連串車禍事件，正讓「韓流」形象蒙上陰影。