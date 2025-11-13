快訊

日婦遊首爾被撞死…外國客屢遭車禍奪命 韓媒痛批：國家之恥

聯合新聞網／ 綜合報導
外國觀光客接連在韓國鬧區發生死亡車禍。韓國示意圖。 圖／ingimage
外國觀光客接連在韓國鬧區發生死亡車禍。韓國示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「FNN」駐首爾支局長一之瀬登的報導，近來韓國接連發生外國觀光客遭遇交通事故的悲劇，韓媒痛批這是「國家的恥辱」。11月初，日本一對母女在首爾觀光時，於東大門前的斑馬線被酒駕車輛撞擊，母親（58歲）當場身亡，女兒（38歲）手臂骨折，這起事故震驚日韓兩國。

更早之前，10月21日日本遊客一家三口在首爾市區搭乘計程車時，遭遇嚴重車禍。當時70多歲的司機誤踩油門當煞車，衝出車道與對向車輛正面相撞，再衝破護欄撞進公園。父親肋骨骨折、母親重傷，僅9個月大的女嬰至今仍昏迷不醒。傷者父親透過律師向媒體表示，事發時司機一邊哼歌、一邊加速，儘管我們大喊「煞車！」仍毫無反應。「他說是誤踩油門，但當時沒有紅綠燈，也不是緊急狀況，實在難以理解。」

事實上，外國人在韓國發生交通事故的比例正逐年增加。根據韓國警察廳統計，2023年共有1579名外國旅客受害，2024年增至1718人，今年截至8月已達1169人。10月底，江南地區也發生一名30多歲的加拿大男性遭酒駕車輛撞死的案件，同行的韓國女性重傷，這些事故接連引起輿論撻伐。

韓媒《每日新聞》在11月12日的評論中指出，儘管政府早在2018年加強酒駕刑罰、2022年也增訂右轉停讓行人規定，「但政府執法不嚴、民眾漠不關心，導致這些悲劇接連上演，已是國家之恥」。如今，東大門事故現場仍可見韓國民眾獻花悼念，卡片上以日韓雙語寫著：「身為韓國人深感羞愧，願逝者安息。」韓國預估2025年外國觀光客將突破2000萬人，但這一連串車禍事件，正讓「韓流」形象蒙上陰影。

交通事故 酒駕 觀光客 車禍 南韓 首爾 日本 計程車
相關新聞

全球網路自由連15年下滑 台灣第7亞洲最佳、中國緬甸墊底

根據今天公布的「網路自由度報告」，全球網路自由連續第15年下降，中國與緬甸一樣敬陪末座，冰島仍是全球網路最自由的國家，台...

日本熊害延燒柴犬也遭殃 警方即日動用步槍獵熊

日本全國熊出沒事件激增，除了人類被襲擊，也發生多起養在戶外的寵物被熊拖走事件。警察從今天起獲准允許使用步槍獵殺熊隻，將從...

大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安、生存威脅

冰島氣候部長表示，冰島政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定最壞情境的應對策略。

運輸機在喬治亞上空解體 土耳其證實20軍人殉職

土耳其國防部12日表示，一架C-130軍用運輸機11日在喬治亞墜毀，造成20名軍人殉職。調查人員持續尋找線索釐清失事原因...

懶人卡／日本史上最嚴重熊害 看成因、旅遊風險區和自保措施

日本熊害爆發，熊類大舉進入商業區和民宅區域，連東京也淪陷，攻擊人類事件超過100件，已至少13人喪命，創下歷年新高，熊出沒次數更暴增六倍高達8000多起，引發日本全國各地恐慌。《聯合新聞網》帶你一次了解為何熊害越來越嚴重，以及赴日旅遊該避開哪些風險區域和遇熊的保命措施。

