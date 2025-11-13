韓國頂尖學府接連被曝學生大規模「AI作弊」 包括三大名校

韓國頂尖學府首爾大學、延世大學與高麗大學近日接連曝出大規模集體作弊事件，涉及使用ChatGPT等AI工具及社交平台，引發社會對高校學術誠信體系及教育倫理的關注。

據韓聯社報導，首爾大學自然科學院一個約30人的「統計學實驗」通識課，也發現有學生在期中考試中使用AI工具解題，校方正研議重考事宜。

報導指，延世大學新村校區一個約600人選修的「自然語言處理與ChatGPT」課程，在10月中旬的線上期中考試中，發現多名學生涉嫌使用AI作弊。雖然校方已在考試期間設置電腦螢幕、手部及面部的監控視頻，仍發現學生有異常舉動，如使用疊加程序窗口等。目前已有202名學生在學校線平台上實名承認作弊。

幾乎與此同時，另一名校高麗大學也陷入類似醜聞。該校一個約1400人修讀的大型遠程通識課程「對老齡社會的多學科視角理解」，在10月25日的線上期中考試中，被發現有學生透過KakaoTalk公開聊天室分享試題截圖作弊。校方已宣布該次考試成績無效，並正在研議後續處分方案。

文章授權轉載自《香港01》