快訊

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

韓國頂尖學府接連被曝學生大規模「AI作弊」 包括三大名校

香港01／ 撰文：陳楚遙
韓國頂尖學府首爾大學、延世大學與高麗大學近日接連曝出大規模集體作弊事件。示意圖／ingimage
韓國頂尖學府首爾大學、延世大學與高麗大學近日接連曝出大規模集體作弊事件。示意圖／ingimage

韓國頂尖學府首爾大學、延世大學與高麗大學近日接連曝出大規模集體作弊事件，涉及使用ChatGPTAI工具及社交平台，引發社會對高校學術誠信體系及教育倫理的關注。

據韓聯社報導，首爾大學自然科學院一個約30人的「統計學實驗」通識課，也發現有學生在期中考試中使用AI工具解題，校方正研議重考事宜。

報導指，延世大學新村校區一個約600人選修的「自然語言處理與ChatGPT」課程，在10月中旬的線上期中考試中，發現多名學生涉嫌使用AI作弊。雖然校方已在考試期間設置電腦螢幕、手部及面部的監控視頻，仍發現學生有異常舉動，如使用疊加程序窗口等。目前已有202名學生在學校線平台上實名承認作弊。

幾乎與此同時，另一名校高麗大學也陷入類似醜聞。該校一個約1400人修讀的大型遠程通識課程「對老齡社會的多學科視角理解」，在10月25日的線上期中考試中，被發現有學生透過KakaoTalk公開聊天室分享試題截圖作弊。校方已宣布該次考試成績無效，並正在研議後續處分方案。

延伸閱讀：

日本攝影比賽錯頒大獎給AI圖　網民一眼斷正　主辦：會檢討規範

反斗奇兵5｜首預告一眾主角騰騰震　疑似新歹角登場玩具都要抗AI

文章授權轉載自《香港01》

AI 首爾 ChatGPT
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經典賽／首次踏進東京巨蛋 南韓二壘手：應該比台北大巨蛋好

從全網負評到封神！《宇宙 Marry Me》庭沼珉被嫌「最醜女一」狠甩10kg「11字腹肌＋緊緻曲線」全靠這3招

MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本

好羨慕…韓國擬將股息稅降至25％！網：反觀台灣還要加健保2.11％

相關新聞

這樣比太扯！從體育明星到政治人物的「比較心理」

「是否有人的地方，就存在比較？」無論是從小在父母長輩口中，或是求學階段的師長和同學之間，又或者是傳播媒體上的資訊，「比較」總是無所不在，小到個人長相學歷能力，大到國家發展和經濟體制，每樣事物似乎都無法避免地會被拿來和他者比較，但這些比較有意義嗎？有比較，就伴隨孰優孰劣的價值判斷，而比較的過程，是一種檢視，或者不過是在強化某種價值？

韓國頂尖學府接連被曝學生大規模「AI作弊」 包括三大名校

韓國頂尖學府首爾大學、延世大學與高麗大學近日接連曝出大規模集體作弊事件，涉及使用ChatGPT等AI工具及社交平台，引發社會對高校學術誠信體系及教育倫理的關注。 據韓聯社報導，首爾大學自然科學院一個約30人的「統計學實驗」通識課，也發現有學生在期中考試中使用AI工具解題，校方正研議重考事宜。

日本熊害事件增　美國務院罕見發「野生動物」警示

「注意熊出沒。」美國國務院今天透過社群媒體X向在日本北部的美國公民發出罕見「野生動物警示」，指部分地區熊出沒及攻擊事件增...

沒有公主命不受男友呵護？兩性專家：與外表無關

有些女性總是在男性面前擁有「公主級待遇」，有些卻認為自己常常被利用。英國知名兩性作家翠西．考克斯（Tracey Cox）日前表示，之所以會有這樣的差異，並不是受外貌或身材影響，其實背後大有文章，她也不藏私直接與讀者分享。

捲走155億惹殺機？加密幣詐騙犯與妻被擄虐待 雙雙遭肢解棄屍沙漠

中東近期發生一宗震驚國際的加密貨幣相關命案，綜合外媒報導，曾因詐騙罪在俄羅斯服刑的加密貨幣詐騙犯諾瓦克（Roman Novak）與妻子安娜（Anna）10月初失蹤後...

東京新宿疑似傷人事件 男子受傷送醫現場發現水果刀

日本東京新宿區歌舞伎町一棟大樓12日傳出疑似持刀傷人事件，警方將一名受傷流血的人送醫，現場並發現一把水果刀，目前東京警視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。