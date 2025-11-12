哈薩克國會通過法案 禁止LGBT宣傳…違者將罰款、拘留
哈薩克下議院今天通過一項法案，禁止在網路或媒體上從事「LGBT宣傳」，違者將面臨罰款，屢犯者最高可被拘留10天。
路透社報導，這項法案類似俄羅斯、喬治亞及匈牙利等國先前通過的相關立法，接下來將送交上議院審議，預料也將順利通過。
根據法律程序，法案必須經總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）簽署後才能生效。托卡葉夫近月來多次強調維護「傳統價值觀」的重要性。
國際人權團體曾警告哈薩克不要通過此法。總部位於比利時的「國際人權夥伴關係」（InternationalPartnership for Human Rights）指出，該法「公然違反哈薩克的國際人權承諾」。
哈薩克是以穆斯林為主但相對世俗化的國家，自1990年代起即將同性戀除罪化，但社會風氣依然保守。
哈薩克教育部長貝伊森巴耶夫（Gani Beisembayev）在國會為法案辯護時表示：「兒童與青少年每天在網路上接觸到的資訊，可能對他們對家庭、道德與未來的看法產生負面影響。」
