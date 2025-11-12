捲走155億惹殺機？加密幣詐騙犯與妻被擄虐待 雙雙遭肢解棄屍沙漠
中東近期發生一宗震驚國際的加密貨幣相關命案，綜合外媒報導，曾因詐騙罪在俄羅斯服刑的加密貨幣詐騙犯諾瓦克（Roman Novak）與妻子安娜（Anna）10月初失蹤後，被發現遭肢解埋屍於阿聯酋富查伊拉（Fujairah）附近的沙漠。
調查人員正研究這宗事件是否與諾瓦克過去涉嫌捲走5億美元（約新台幣155億元）投資資金的加密詐騙案有關，目前阿聯酋警方逮捕8名嫌疑人。
死者夫婦兩人常在社交媒體上高調展示的奢華生活，據調查，諾瓦克自稱是支付平台Fintopio創辦人，該平台從中國、中東等地投資者手中籌集約5億美元後突然關閉，投資者血本無歸。這並非諾瓦克首次犯案，2020年他就因Transcrypt加密貨幣交易所詐騙案被判刑6年，2023年獲假釋後移居杜拜。
調查顯示，諾瓦克夫婦於10月2日應「潛在投資者」邀請，前往杜拜郊區哈塔（Hatta）山區度假勝地會面，此後便失去聯絡。警方在犯罪現場發現酷刑痕跡，推測綁架者試圖勒索其加密錢包，卻發現錢包早已清空，憤而殺人肢解。
被捕的嫌疑人中，包括一名前俄羅斯凶殺案警察及兩名俄烏戰爭退伍軍人。調查人員不排除這是受害投資者的報復行動。案件仍在進一步調查中。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言