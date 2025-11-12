捲走155億惹殺機？加密幣詐騙犯與妻被擄虐待 雙雙遭肢解棄屍沙漠

中東近期發生一宗震驚國際的加密貨幣相關命案，綜合外媒報導，曾因詐騙罪在俄羅斯服刑的加密貨幣詐騙犯諾瓦克（Roman Novak）與妻子安娜（Anna）10月初失蹤後，被發現遭肢解埋屍於阿聯酋富查伊拉（Fujairah）附近的沙漠。

調查人員正研究這宗事件是否與諾瓦克過去涉嫌捲走5億美元（約新台幣155億元）投資資金的加密詐騙案有關，目前阿聯酋警方逮捕8名嫌疑人。

死者夫婦兩人常在社交媒體上高調展示的奢華生活，據調查，諾瓦克自稱是支付平台Fintopio創辦人，該平台從中國、中東等地投資者手中籌集約5億美元後突然關閉，投資者血本無歸。這並非諾瓦克首次犯案，2020年他就因Transcrypt加密貨幣交易所詐騙案被判刑6年，2023年獲假釋後移居杜拜。

調查顯示，諾瓦克夫婦於10月2日應「潛在投資者」邀請，前往杜拜郊區哈塔（Hatta）山區度假勝地會面，此後便失去聯絡。警方在犯罪現場發現酷刑痕跡，推測綁架者試圖勒索其加密錢包，卻發現錢包早已清空，憤而殺人肢解。

被捕的嫌疑人中，包括一名前俄羅斯凶殺案警察及兩名俄烏戰爭退伍軍人。調查人員不排除這是受害投資者的報復行動。案件仍在進一步調查中。

文章授權轉載自《香港01》