沒有公主命不受男友呵護？兩性專家：與外表無關

聯合新聞網／ 綜合報導
考克斯說被男人呵護的秘訣，其實是女人的自我價值感。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
考克斯說被男人呵護的秘訣，其實是女人的自我價值感。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

有些女性總是在男性面前擁有「公主級待遇」，有些卻認為自己常常被利用。英國知名兩性作家翠西．考克斯（Tracey Cox）日前表示，之所以會有這樣的差異，並不是受外貌或身材影響，其實背後大有文章，她也不藏私直接與讀者分享。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，考克斯表示，有許多讀者經常問她為什麼自己沒有獲得男性寵愛，而這背後的原因就是「心態」。她表示，許多女性會認為，那些獲得「公主般待遇」的人可能是特別懂得操縱、利用男性，但事實其實並不然。

考克斯表示，這些被捧在手心的女性通常都有一項核心特質，就是相信自己值得被好好對待，也就是「自我價值感高」。她坦言，女性根本不需要長得漂亮或有特殊手段，而是需要調整對自己的觀感。

考克斯提到，人通常會在潛意識中複製童年的感覺，就算感覺很糟糕也一樣。因此若是在家中習慣被輕視或苛刻對待，長大後就會覺得這樣的互動方式很熟悉，反而下意識會去找這樣的伴侶。

這些人可能在成長過程中產生「自己不夠好」的信念，以為愛就是要忍受痛苦、接受對方糟糕的行為，加上許多偶像劇和小說催化，女性都以為自己可以「感化」對方，遇見了不好的對象還不肯離開。

考克斯提醒，如果想要吸引到優質的另一半，要選擇能保護、供應、承諾的對象。在互動過程中，女性也應該設立標準，一發現不受尊重就離開，拒絕屈就。更重要的是，想像公主一樣被對待，就必須以相同的態度去尊重、愛惜另一半，她認為當女性能做到以上幾點，就能改變自己的戀愛模式。

兩性關係
×

