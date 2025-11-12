泰國禁酒新令上路引爭議 當局澄清暫不立即開罰

快訊

中央社／ 曼谷12日專電

泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約新台幣9500元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰

根據泰國8日開始實施的新版酒精管制法規定，自午夜至上午11時以及下午2時至5時期間在餐廳或營業場所飲酒，將面臨最高1萬泰銖的罰款。

民族報（The Nation）指出，過去該法主要針對販售酒類的商家實施，而新的處罰措施則將飲酒責任轉至消費者身上，這是泰國首次對飲酒顧客開罰，直接規範飲酒行為。

新法8日實施後引發外界批評，特別是可能對旅遊業者造成衝擊，有業者表示，新規定可能會削弱旅遊業的競爭力，影響餐廳和夜店的生意。

精釀啤酒貿易協會秘書長普拉帕維（PrapaweeHemathas）表示，業者現正面臨「進退兩難」的窘境，一方面想遵守規定，但又缺乏明確指導方針。他指出，業者正等待政府公布配套措施。

針對反對聲浪，泰國公共衛生部解釋，目前該法仍處於過渡實施階段，因相關細則尚未公布。

酒精管制委員會辦公室主任尼蓬（NiponChinanonwet）表示，新規定旨在教育與宣導，而非立即罰款，不過他也說，屢犯者將受到行政處罰。

尼蓬補充說，在更多細則頒布前，警方尚無權開罰單，僅有公共衛生部官員有權開罰，而所有罰款會上繳國庫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

