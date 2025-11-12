快訊

東京新宿疑似傷人事件 男子受傷送醫現場發現水果刀

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
東京新宿區街頭。路透

日本東京新宿區歌舞伎町一棟大樓12日傳出疑似持刀傷人事件，警方將一名受傷流血的人送醫，現場並發現一把水果刀，目前東京警視廳正調查事件詳情。

東京警方於當地時間下午5時20分（台灣時間下午6時20分）接獲報案，稱新宿區歌舞伎町的一棟建築樓梯間，有人手持水果刀。警方隨即趕赴現場，發現一男子受傷流血。該名男子意識清醒，警方隨即將其送醫。

現場同時發現一把刀。警視廳目前正在調查詳細情況。

東京 殺人
