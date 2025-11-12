真假難辨 調查：97%受訪者無法分辨AI音樂與真人創作

快訊

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
根據今天發布的一項調查，現在人們幾乎無法分辨由人工智慧產生的音樂和人類創作的音樂之間的差異。圖／AI生成
根據今天發布的一項調查，現在人們幾乎無法分辨由人工智慧產生的音樂和人類創作的音樂之間的差異。圖／AI生成

根據今天發布的一項調查，現在人們幾乎無法分辨由人工智慧產生的音樂和人類創作的音樂之間的差異。

法新社報導，市調公司益普索（Ipsos）受法國串流平台Deezer委託，請9000名受訪者聆聽兩段AI產生的音樂片段及一段真人創作的音樂。

Deezer指出：「有97%的受訪者無法分辨AI全程生成的音樂與人類創作的音樂。」

這項調查發布之際，一首由AI生成男聲的鄉村音樂本週登上美國排行榜冠軍，成為AI音樂首例。

美國媒體普遍報導，Breaking Rust是一位由生成式AI技術驅動的創作者，根據10日公布的數據，其歌曲Walk My Wal登上「告示牌」（Billboard）雜誌數位銷售鄉村音樂榜首。

Deezer表示，在無法分辨兩者差異的情況下，超過半數受訪者感到不安。

訪查人員也進一步探問AI的影響，其中有51%認為這項技術將導致串流平台上的低品質音樂增加，近2/3認為會造成創意流失。

Deezer執行長蘭特尼爾（Alexis Lanternier）說：「調查結果顯示，人們在乎音樂，也希望知道自己聽到的是AI創作還是人類創作。」

●每三首串流曲目就有一首為AI

Deezer指出，不僅平台上AI生成內容數量大增，且已有許多聽眾收聽這類音樂。

今年一月，每天串流的曲目中有1/10是完全由AI生成。10個月後，這個比例已升至超過1/3，也就是每天近4萬首。

8成受訪者希望完全由AI產生的音樂要明確標示。

Deezer是唯一系統性為用戶標註完全AI生成內容的主流串流音樂平台。

6月時，名為The Velvet Sundown的樂團在Spotify上爆紅後聲勢大增，隔月才證實其實是AI所創作。這個AI團體最受歡迎的歌曲已被串流播放超過300萬次。

做為回應，Spotify表示將鼓勵音樂創作者及出版方自願簽署產業規範，在音樂製作中主動揭露AI的使用情況。

這份Deezer調查於10月6日至10日在巴西、英國、加拿大、法國、德國、日本、荷蘭和美國等8國執行。

