快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

中國大陸千人計畫延攬韓人才 韓媒：系統性攻略

中央社／ 首爾12日專電

中國透過「千人計畫」延攬海外科技人才，韓聯社引述多名產學界人士說法指出，中國對延攬對象個資調查詳細，是精準針對南韓科技體系弱點的「系統性攻略」。

千人計畫是中國政府為了延攬海外高級科技人才，提供各種優惠措施的代表計畫，據韓聯社報導，這項計畫針對南韓研究者的年薪、家族狀況、研究領域、工作環境都有深入掌握，提供「量身定做挖角」。

一名身為南韓科學技術翰林院正式會員的大學教授去年底收到中國一所大學挖角，透過線上會議談過之後，他發現對方對他研究的詳細主題及過去經歷、在現職大學的職務等都知道得相當詳細，「感覺對我這個人做了很多功課」。

他表示，對方願意提供3年數十億韓元規模的研究費用，並明確表示希望藉此補足他們「不足的領域」，「從這種方式看來，可以理解為什麼中國成長得如此快速」。

不只延攬知名學者，中國也針對年輕南韓學者不斷提出高年薪、研究費用等利多，另一位翰林院教授說他「每兩、三個月就會收到電子郵件，提出最多8億韓元年薪的挖角邀請」，當他在知名期刊上刊出論文時，會收到更多邀請。

根據國會議員崔秀珍從國家科學技術研究會（NST）、韓國科學技術院（KAIST）等科研機構收到的資料，去年光是KAIST旗下就有149人收到過千人計畫的邀請郵件，NST旗下機構則有600多件。

根據KAIST對旗下研究人員進行的調查結果，約6成研究人員在過去5年內曾被挖角，其中超過8成來自中國。挖角條件也根據年齡有所不同，新生代科研人員主要可以獲得與國內研究人員相同的職位，55歲以上的資深科研人員還能獲得短期科學研究計劃參與、一年以上的講課活動等優惠。

科技翰林院的調查顯示，45歲以下科研人員考慮前往海外工作時主要考慮僱傭條件及研究設施，55歲以上科研人員則主要是因為國內對於資深學者的制度不足。也因此，55到64歲、臨近退休年齡的科研人員中，有3成考慮接受海外挖角，遠高於整體19.5%的比例。

研究人員指出，近期明顯感受到博士級留學生、研究生回國意願低落，而科研人才流向海外，將造成嚴重的國家損失，建議國內應強化培育博士的環境，並促進具領導性研究人員與新晉研究人員的持續交流。

科學 南韓
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

開放60萬中國大陸留學生 川普：否則美大學一半會倒閉

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

好羨慕…韓國擬將股息稅降至25％！網：反觀台灣還要加健保2.11％

相關新聞

平價咖啡掀波瀾 德國最具爭議的咖啡店LAP為何不受歡迎

LAP Coffee提供價格低廉的咖啡和快捷的服務，在德國大城市已擁有20多家門店，發展迅速，但為什麼很多人不喜歡它呢？

阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故，造成20人受傷。事故列車的三節車廂出軌，當時列車正行駛往市中心方...

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

太陽系已出現外星探測器？

豪雨引發「番茄大缺貨」價格翻2倍 日咖哩餐廳調整食譜：為了撐下去

日本正掀起一場「番茄風暴」。根據「FNN」報導，番茄平均價格飆升至每公斤1225日圓（約台幣247元），創歷史新高，比往年高出2.4倍，連帶影響各地餐飲店與家庭料理。

受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

根據「東海電視台」報導，中日本高速公司（NEXCO中日本）宣布，已在東海三縣及長野縣部分地區共12處休息站撤除垃圾桶。原因是民眾長期將家庭垃圾、戶外休閒後產生的垃圾帶到休息站亂丟，公司形容這是「不得不做的艱難決定」。

日本宮崎計程車司機荒！平均年齡66歲 靠1特性吸引年輕人入行

日本宮崎縣近年觀光熱潮帶動交通需求，但當地卻面臨嚴重的計程車司機短缺。根據宮崎電視台報導，縣內司機人數從2020年的2174人減至今年9月底的1593人，僅剩五年前的七成。更令人憂心的是，司機平均年齡高達66歲，為全國第三高，呈現明顯高齡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。