快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

「Mellon Blue」近8億拍出 艷彩藍色9.51克拉鑽再掀收藏熱潮

中央社／ 日內瓦11日綜合外電報導
圖為瑞士日內瓦佳士得拍賣行舉行的預展上，一位模特兒手持一枚鑲嵌著「麥隆藍鑽」（Mellon Blue）的戒指。路透
圖為瑞士日內瓦佳士得拍賣行舉行的預展上，一位模特兒手持一枚鑲嵌著「麥隆藍鑽」（Mellon Blue）的戒指。路透

重9.51克拉、呈現艷彩藍色的「麥隆藍鑽」（Mellon Blue），原為美國藝術收藏家邦妮．麥隆（Bunny Mellon）所有，今天在拍賣會上以2560萬美元（約新台幣7.9億元）拍出。

法新社報導，這顆鑽石由拍賣公司佳士得（Christie’s）在瑞士日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣專場中售出。

這顆寶石在貝爾格四季酒店（Hotel des Bergues）以2052.5萬瑞士法郎的價格成交，原先預估拍價約1600萬至2400萬瑞郎。

主持拍賣的卡達奇亞（Rahul Kadakia）說，成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石依然抱有極大熱情」。

這顆鑽石鑲嵌在蛇形戒指上，曾屬於瑞秋．藍柏特．麥隆（Rachel Lambert Mellon），她更廣為人知的稱呼是邦妮．麥隆，是美國著名園藝家、慈善家與藝術收藏家。

這顆明亮式切工的寶石經鑑定為內部無瑕。

這顆鑽石上一次公開亮相是在2014年，當時邦妮．麥隆以103歲高齡辭世後，於紐約拍賣會上以逾3200萬美元成交。

歐洲最大線上鑽石珠寶商77 Diamonds的董事總經理柯麥德（Tobias Kormind）發表聲明說，他原本預期這顆寶石今天會拍出更高金額，但地緣政治緊張，以及中國經濟疲弱讓許多平常的買家裹足不前，現場氣氛明顯偏向謹慎。

他還說：「這樣的觀望態度是否會蔓延到日內瓦其他拍賣場次，仍有待觀察。」

鑽石 日內瓦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

65億Tiffany頂級珠寶展襲台 李心潔3億上身 16克拉鑽戒襯紅寶石項鍊

TASAKI以珍珠光芒點亮節慶時刻 柔美個性兼具的摩登設計

寶格麗歡慶年底佳節！精美刺繡與璀璨鑽石捕捉燦爛煙火 擁抱義式熱情

棒球／與台灣有緣！辰己涼介隨金鷲來台打交流賽 啦啦隊陣容也揭曉

相關新聞

平價咖啡掀波瀾 德國最具爭議的咖啡店LAP為何不受歡迎

LAP Coffee提供價格低廉的咖啡和快捷的服務，在德國大城市已擁有20多家門店，發展迅速，但為什麼很多人不喜歡它呢？

阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故，造成20人受傷。事故列車的三節車廂出軌，當時列車正行駛往市中心方...

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

太陽系已出現外星探測器？

豪雨引發「番茄大缺貨」價格翻2倍 日咖哩餐廳調整食譜：為了撐下去

日本正掀起一場「番茄風暴」。根據「FNN」報導，番茄平均價格飆升至每公斤1225日圓（約台幣247元），創歷史新高，比往年高出2.4倍，連帶影響各地餐飲店與家庭料理。

受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

根據「東海電視台」報導，中日本高速公司（NEXCO中日本）宣布，已在東海三縣及長野縣部分地區共12處休息站撤除垃圾桶。原因是民眾長期將家庭垃圾、戶外休閒後產生的垃圾帶到休息站亂丟，公司形容這是「不得不做的艱難決定」。

日本宮崎計程車司機荒！平均年齡66歲 靠1特性吸引年輕人入行

日本宮崎縣近年觀光熱潮帶動交通需求，但當地卻面臨嚴重的計程車司機短缺。根據宮崎電視台報導，縣內司機人數從2020年的2174人減至今年9月底的1593人，僅剩五年前的七成。更令人憂心的是，司機平均年齡高達66歲，為全國第三高，呈現明顯高齡化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。