調查：97%人難分AI音樂 民眾憂平台充斥低品質內容

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

根據今天發布的一項調查，民眾幾乎無法分辨人工智慧（AI）生成的音樂和人類創作的音樂之間的差異。

法新社報導，民調公司益普索（Ipsos）受總部位於法國的串流平台Deezer委託，要求9000名受訪者聆聽兩段由AI生成的音樂及一段人類創作的音樂。

Deezer在聲明中表示：「有97%的受訪者無法分辨完全由AI生成的音樂與人類創作的音樂之間的差別。」

這項調查於10月6日至10日在8個國家進行，分別是巴西、英國、加拿大、法國、德國、日本、荷蘭和美國。

Deezer表示，超過一半受訪者對無法分辨兩者感到不安。

民調人員也提出關於AI影響的更廣泛問題，其中51%的受訪者認為這項技術將導致串流平台上出現更多低品質音樂，且有將近2/3的人認為這將導致創造力的喪失。

Deezer執行長蘭特尼爾（Alexis Lanternier）在聲明中表示：「調查結果清楚顯示，人們在乎音樂，也希望知道自己聽的曲目是由AI還是人類創作。」

Deezer表示，不僅有大量AI生成內容上傳至平台，而且這些內容也正在吸引聽眾。

Deezer指出，今年1月每天串流播放的曲目中，每10首就有1首完全由AI生成；10個月後，這一比例已升至超過1/3，即每天近4萬首。

調查顯示，80%的受訪者希望將完全由AI創作的音樂向聽眾明確標註出來。Deezer是唯一一個系統性地為用戶標示完全由AI生成內容的主要音樂串流平台

音樂串流平台 民調 法國
