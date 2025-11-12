聽新聞
日本岩手花卷機場驚見小熊亂入 跑道緊急關閉航班延誤
日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場12日出現熊的蹤影，機場職員發現後立即關閉跑道並展開搜尋行動。
朝日新聞與岩手電視報導，這起事件發生在當地時間下午1時05分左右，地點位於機場東側的調整池附近。機場方面表示，疑似是一頭小熊，出現在停機坪上，從西向東穿越跑道後消失不見。
目前尚無人員受傷或設施受損的通報。跑道截至下午2時仍維持關閉，航班起降暫停，已有兩班航機因此延後起飛。岩手放送指出，警方與機場人員持續搜尋，但尚未找到小熊的行蹤。
