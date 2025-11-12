日本岩手花卷機場驚見小熊亂入 跑道緊急關閉航班延誤

「是否有人的地方，就存在比較？」無論是從小在父母長輩口中，或是求學階段的師長和同學之間，又或者是傳播媒體上的資訊，「比較」總是無所不在，小到個人長相學歷能力，大到國家發展和經濟體制，每樣事物似乎都無法避免地會被拿來和他者比較，但這些比較有意義嗎？有比較，就伴隨孰優孰劣的價值判斷，而比較的過程，是一種檢視，或者不過是在強化某種價值？

2025-11-13 09:31