聽新聞
0:00 / 0:00
「臉被咬了」日本新潟八旬獵人巡查遇襲 負傷開槍擊斃1.5公尺母熊
日本各地近期頻傳熊出沒襲人事件，中部北陸地區的新潟縣新發田市12日上午再度發生一起熊襲擊。一名80多歲的獵友會成員應市政府請求出動巡查農道時，遭熊襲擊受傷，隨後以所持獵槍將熊擊斃。
新潟日報與TV新潟放送網報導，警方表示，新發田市押廻地區接獲通報，稱「發現熊的糞便，以及柿子樹上有抓過的痕跡」。這名80多歲的獵友會成員於上午9時半左右應市府委託出動，在巡查途中遭熊襲擊受傷。警消指出，男子右臉口角附近及腿部受傷，並表示「臉被咬了」，目前已由救護車送醫，意識清楚。
據轉述，市政府、警方與獵友會上午9點過後在附近搜尋時，於押廻地區目擊熊的身影，但隨後失去蹤影。大約上午9點半，該名遭襲男子與多名獵友會成員在二本木地區警戒時，突然遭到體長約1.5公尺的雌熊襲擊。被襲擊者僅此一人，男子隨後以所持獵槍將熊擊斃。
BSN新潟放送報導，新潟縣內迄今因熊造成的人身傷害案例已達17起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言