快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
根據加拿大學者埃勒里的理論，外星探測器可能早已存在於太陽系。（Photo by NASA Hubble Space Telescope on Unsplash under C.C License）
根據加拿大學者埃勒里的理論，外星探測器可能早已存在於太陽系。（Photo by NASA Hubble Space Telescope on Unsplash under C.C License）

太陽系已出現外星探測器？根據加拿大學者埃勒里的理論，外星探測器可能早已存在於太陽系，甚至隱藏在地球周遭環境中，而它們會偽裝成來自小行星、月球碎片或彗星的普通岩石。對此，埃勒里認為外星探測器最可能隱藏在月球的隕石坑中，進行地球觀測。

太陽系潛藏探測器

NDTV》報導，長期以來，科學家仰望星空尋找外星生命的跡象，想像飛碟或閃光燈出現在宇宙中。然而，一項新理論卻表明，外星探測器可能早已存在於太陽系，甚至隱藏在地球周遭環境中。

根據卡爾頓大學機械與航太工程教授埃勒里的最新研究，外星探測器可能已經造訪過太陽系，其中一些可能持續在太陽系中運行，但它們並非偽裝成太空船，而是偽裝成來自小行星、月球碎片或彗星的普通岩石。

埃勒里認為，與其在太空中搜尋無線電或其他人造訊號，不如將注意力集中在地球周圍環境中。對此，他認為月球是最佳的搜索地點，而外星探測器可能隱藏在月球的隕石坑中，而小行星帶和柯伊伯帶也都可能會有探測器的蹤跡。

星際探索理論

ScienceAlert》報導，根據埃勒里的星際探索理論，一個物種進行星際探索的最明顯原因是為了生存，這可能是出於想要在恆星主序星階段之後繼續生存的望，或是害怕被更先進的文明毀滅，又或是擔心科技進步，最終會威脅到其創造者的生存。

如今，外星探測器可能隱藏在月球表面下並處於休眠狀態，它們或許偶爾浮出水面進行地球觀測，而隨著地球上的生命變得更加複雜，探測器的觀測頻率也會逐漸增加。

【更多精采內容，詳見

太陽系 太空
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化5千童彩繪地球 她以變色龍創作獲高年級特選

超級地球存在新生命？ 距地球僅18光年

年度壯觀天文奇景「超級月亮」11/5晚間登場 帶你近距離觀測月球

6年來最大「超級滿月」這天登場 11月還有最亮萊蒙彗星、獅子座流星雨

相關新聞

豪雨引發「番茄大缺貨」價格翻2倍 日咖哩餐廳調整食譜：為了撐下去

日本正掀起一場「番茄風暴」。根據「FNN」報導，番茄平均價格飆升至每公斤1225日圓（約台幣247元），創歷史新高，比往年高出2.4倍，連帶影響各地餐飲店與家庭料理。

受不了亂丟！日本國道休息站撤除垃圾桶 民怨：過路費都收了

根據「東海電視台」報導，中日本高速公司（NEXCO中日本）宣布，已在東海三縣及長野縣部分地區共12處休息站撤除垃圾桶。原因是民眾長期將家庭垃圾、戶外休閒後產生的垃圾帶到休息站亂丟，公司形容這是「不得不做的艱難決定」。

日本宮崎計程車司機荒！平均年齡66歲 靠1特性吸引年輕人入行

日本宮崎縣近年觀光熱潮帶動交通需求，但當地卻面臨嚴重的計程車司機短缺。根據宮崎電視台報導，縣內司機人數從2020年的2174人減至今年9月底的1593人，僅剩五年前的七成。更令人憂心的是，司機平均年齡高達66歲，為全國第三高，呈現明顯高齡化。

阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故，造成20人受傷。事故列車的三節車廂出軌，當時列車正行駛往市中心方...

研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

太陽系已出現外星探測器？

1天2高層下台！BBC總裁宣布辭職後首公開發言 稱「支持團隊每個人」

即將卸任的英國廣播公司（BBC）總裁戴維今天表示，他對該機構的新聞報導「感到非常自豪」。由於BBC拼接美國總統川普演說內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。