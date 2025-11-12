研究：外星探測器可能潛伏在太陽系中

太陽系已出現外星探測器？根據加拿大學者埃勒里的理論，外星探測器可能早已存在於太陽系，甚至隱藏在地球周遭環境中，而它們會偽裝成來自小行星、月球碎片或彗星的普通岩石。對此，埃勒里認為外星探測器最可能隱藏在月球的隕石坑中，進行地球觀測。

太陽系潛藏探測器

《NDTV》報導，長期以來，科學家仰望星空尋找外星生命的跡象，想像飛碟或閃光燈出現在宇宙中。然而，一項新理論卻表明，外星探測器可能早已存在於太陽系，甚至隱藏在地球周遭環境中。

根據卡爾頓大學機械與航太工程教授埃勒里的最新研究，外星探測器可能已經造訪過太陽系，其中一些可能持續在太陽系中運行，但它們並非偽裝成太空船，而是偽裝成來自小行星、月球碎片或彗星的普通岩石。

埃勒里認為，與其在太空中搜尋無線電或其他人造訊號，不如將注意力集中在地球周圍環境中。對此，他認為月球是最佳的搜索地點，而外星探測器可能隱藏在月球的隕石坑中，而小行星帶和柯伊伯帶也都可能會有探測器的蹤跡。

星際探索理論

《ScienceAlert》報導，根據埃勒里的星際探索理論，一個物種進行星際探索的最明顯原因是為了生存，這可能是出於想要在恆星主序星階段之後繼續生存的望，或是害怕被更先進的文明毀滅，又或是擔心科技進步，最終會威脅到其創造者的生存。

如今，外星探測器可能隱藏在月球表面下並處於休眠狀態，它們或許偶爾浮出水面進行地球觀測，而隨著地球上的生命變得更加複雜，探測器的觀測頻率也會逐漸增加。

