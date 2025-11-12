阿根廷首都近郊火車脫軌 至少20人受傷

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日專電
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故。示意圖，非事發車輛。圖／ingimage
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故。示意圖，非事發車輛。圖／ingimage

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯西郊11日下午發生火車脫軌事故，造成20人受傷。事故列車的三節車廂出軌，當時列車正行駛往市中心方向。

監視錄影畫面顯示，列車通過軌道轉換器時，疑因系統異常導致開關突然啟動，造成車廂脫離軌道，拖行約300公尺後停下。現場冒出濃煙，乘客緊急打開車門逃出。

消防急救單位指出，多數乘客自行步行離開車廂，未造成死亡，但20人受傷，其中10人送醫治療，包括2名兒童。

阿根廷鐵路公司（Trenes Argentinos）表示，事故發生在列車變換軌道時，駕駛依安全程序煞停，目前原因仍在調查中。司法單位已介入，並對駕駛進行例行酒測與毒物檢驗。

阿根廷西區鐵路工會秘書長索布雷羅（RubénSobrero）指出，初步研判事故源於技術故障而非人為疏失。該段轉軌裝置為新設備，僅在一週前安裝完成，屬半自動設計，外部人員無法手動操作。

阿根廷號角報（Clarín）報導，這起事故使外界再度關注阿根廷火車的安全問題。2012年，同一路線就曾發生重大列車撞擊事故，當時造成51人死亡，成為阿根廷近代最嚴重的鐵路災難之一。

阿根廷
